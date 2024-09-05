台南小吃店2個多月內遭檢舉24次 店家怒告鄰居求償73萬敗訴

簡姓女子在台南經營小吃店，控訴陳姓女鄰居不當檢舉其妨礙安寧，去年2個多月內報警多達24次，經查訪噪音均未超標，陳女被依藉端滋擾公司行號裁罰1千元，簡女求償營業損失及精神賠償73萬元。法官認陳女報案小吃店製造聲響，妨害其居住安寧，並非不法加害行為而駁回。

簡女主張，小吃店經台南市府及稅務局核准登記在案，惟陳女去年10月19日起至12月29日止，頻繁撥打110報案電話，不當檢舉其妨礙安寧多達24次，使轄區派出所派員至店內查訪、臨檢至少17次，甚至有單日臨檢3、4次。

其中有幾次是在小吃店打烊之際，經警方查訪、臨檢結果，均未超過噪音管制標準或未有違法營業行為。陳女不當檢舉也被違反社會秩序維護法藉端滋擾公司行號，裁罰1000元。

簡女說，小吃店已經營十幾年，全年無休，每日營業額約1萬元，實際利潤約3成至4成，經不當檢舉後，每日營業額不到1000元，甚至比新冠肺炎疫情嚴峻時還少。

因此，她提告求償小吃店去年10月19日起至今年5月19日止共7個月期間，每日營業額以1萬元、利潤為3成計算營業損失共63萬元及精神慰撫金10萬元，共計73萬元。

陳女主張，店家在一般民宅經營小吃店，提供卡拉OK、播放樂曲供客人大聲歌唱，但室內全無隔音阻絕音響設備，導致高低頻噪音整日外傳。她說，住處與小吃店為共同壁構造，且屋齡已久，噪音穿透傳播尤多，小吃店每日下午起營業至晚上10點，超過一般商業行號營業時間，多年來深受噪音之苦，導致精神官能症狀，生不如死。

她指出，檢舉小吃店樂聲噪音擾鄰，大都在晚上10點以後，極少數在10點以前，足見她無騷擾店家營業意思，且從警方紀錄單內容可知，每每到場對店家「勸導改善」，可證小吃店確有噪音擾及鄰宅事實，她的舉報，並非無的放矢。

台南地院表示，依陳女報案時間為睌上8點以後，大部分朝九晚五上班族或學生夜間休息時點，對於聲響反應較日間為敏感，縱令簡女在小吃店牆壁有裝設隔音棉，但因陳女房屋緊鄰小吃店，所受影響更為直接明顯，難認陳女故意不實檢舉。

同時，噪音是主觀性感覺，感受程度因個人身體、心理狀況而異，聲響是否屬噪音，是否已達侵害他人居住安寧，每人忍受程度不一，陳女因隔壁小吃店聲響問題，向轄區派出所報案，陳述其所聽聞噪音聲響及安寧受妨害行為，是出於保護其自身居住安寧權利，而行使法律賦予申訴報案權利。

台南地院認為，陳女因受小吃店發出音響所擾，而向警察機關報案，申告目的在求警察機關依法處理，尚屬正當權利行使，並無不法侵害簡女權益情事，或故意以背於善良風俗方法加損害於陳女，與民法侵權行為損害賠償要件不符，且簡女所受精神壓力、小吃店營業損失與陳女報案行為間，也難認為具有相當因果關係。