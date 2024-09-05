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撿iPhone手機失主定位找到 法官判侵占罰8千：3小時沒還

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

林姓男子去年9月在基隆深澳坑附近，撿到王姓男子遺失的iPhone X手機，他把手機藏放在機車置物箱底層，並用雜物壓著，王男利用行動電話定位功能找到手機，報警後等到林男出現拿回手機。林男供稱打算送去派出所，但法官認為已時隔3小時，認定他有侵占意圖，依侵占罪判罰8千元。

基隆地院判決書指出，林男去年9月20日晚間約7時，在基隆市信義區深澳坑路拾獲王男遺失的iPhone X行動電話，林將手機放入機車置物箱底層。

王男發覺手機遺失後，使用行動電話定位功能，找到全聯福利中心前，並經提示音功能發現手機在機車置物箱內，報警處理，第二分局員警20日晚間10時15分，等到林男出現，在機車置物箱內取出手機，發還王姓被害人。

林男向警方說，他撿到手機後，直接到義六路的全聯買東西，心想買完東西才要將手機送交派出所，沒有要侵占他人手機意圖。

法官審理指出，依經驗法則，拾取他人物品後，應即確認物品的歸屬而聯繫所有人，或送交派出所處理，但林男撿到手機後，非但未嘗試聯繫手機失主，又刻意以布包裹並藏匿，直至警方查獲才取出。

法官說，如林男有送交手機之意，可在購物前即將手機先送交鄰近派出所，但卻沒有這樣做，直接前往購物，相距長達3小時，還耗費工夫將手機深埋入其機車置物箱，而非直接將拾獲之行動電話送交派出所，可見有侵占入己的意圖。

法官說，依刑法第337條，意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處1萬5000元以下罰金。

林姓男子撿到iPhone X手機，藏放在機車置物箱底層3小時，法官認定他有侵占意圖，依侵占罪判罰8千元。示意圖（非案發機車）／記者游明煌攝影
林姓男子撿到iPhone X手機，藏放在機車置物箱底層3小時，法官認定他有侵占意圖，依侵占罪判罰8千元。示意圖（非案發機車）／記者游明煌攝影

侵占 基隆 失主

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