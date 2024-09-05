吸收警政監林明佐貪汙洩密 九州總裁陳政谷聲請停押被駁

九州集團總裁陳政谷涉嫌指揮旗下幹部經營賭博網站收取438億元賭資，連刑事局前警政監林明佐任台中市刑大大隊長時也被吸收向其洩密、貪汙，2人還以兄弟相稱，均被檢方依貪汙、賭博等罪嫌起訴收押至今，陳政谷聲請偵查中停止羈押，法院以檢方已起訴認定他無理由予以駁回，可抗告。

陳政谷在偵查中聲請停止羈押，主張檢察官所舉證據，無從證明他有檢方所指參與賭博、洗錢，及發起或指揮組織罪嫌，認為被聲請羈押沒有實據，請求法院給予具保停止羈押。

台中地院查，陳政谷因詐欺案被檢方聲押，法院訊問後認為嫌疑重大，有羈押原因、必要裁定羈押，並自7月24日起延押2月，陳在偵查中聲請具保停押，但本件檢方8月23日已起訴、移審，現由法院審法中，陳已未受偵查中羈押，認為他聲請無理由，裁定駁回。

台中地檢起訴指出，陳政谷為九州集團總裁，指揮幹部在台灣、越南、柬埔寨長期經營LEO、THA，及KUBET等博弈網站，2017年至2023年以旗下剛谷、壹壹柒柒公司開發的OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，向賭客收取438億賭資、掩護詐團詐款1853萬元。

中檢偵辦九州案時，意外發現其中有人洩密，溯源驚覺時任台中市刑大大隊長林明佐竟是內鬼，多次將檢警偵辦秘密洩給陳，陳為感謝他還送了1瓶要價258萬元的「麥卡倫 RED系列-71年」威士忌，並傳「兄弟的心意」、「務必笑納」，「剛好有71年的」等語。

陳政谷去年初又再送普洱茶，林明佐也傳「兄弟，感謝你的濃情厚意，你每年心意我收到了，普洱茶等級太高了，我會珍藏」，還說「兄弟，你最近有社會事的困擾嗎？」「如有，要告訴我。」檢方也查出林明佐涉貪金額高達4451萬元。

檢察官也痛斥，林明佐身為高階警官，卻和博弈主嫌陳政谷稱兄道弟，背棄在第一線努力打拚治安的基層警員，挾其大隊長、警政監職權，持檢警努力調查的成果，以交換其個人私立，痛批林明佐賣官求榮、敗壞官箴，莫此為甚。