噱頭搞太大！高雄某藥局賣雪花冰摻益生菌「妙利散」 違藥事法被辦

高雄市陳姓藥師在藥局裡賣「雪花冰」，還灑上日本代購名藥「妙利散」當噱頭，結果反而引起衛生局前往稽查，因妙利散屬於管制藥品，陳男隨即被依違反藥事法送辦，高雄地檢署調查後，考量陳男無前科，給予緩起訴，並要他支付公庫5萬元。

藥局去年曾在臉書發文，稱想讓民眾品嘗甜食的美味，也希望能讓大家吃的無負擔，因此特別引進飲料倒入3秒就變成雪花冰的冰品機，現場打開可樂、汽水、巧克力飲品、養樂多等，倒入機器後製成雪花冰，現點現做，希望讓客人有滿滿的驚喜。

今年3月間，有網友在IG上拍影片分享，某天他去藥局買藥時，意外發現店家竟有販售「手拿雪花冰」，有多種口味，他後來買了可樂和可爾必思口味。他指出，雪花冰冰晶細緻，最特別的是藥局會在冰上灑益生菌幫助消化。

雪花冰一杯59元，多達15種配料可挑選，但影片一出引起網友議論「合法嗎？」「好扯居然賣冰！」「怪怪的啦！加那包覺得在吃兒童藥粉」。

衛生局接獲通報後，隨即前往藥局稽查，發現藥局雪花冰灑上的益生菌，是台灣列為管制藥品的「妙利散」，因內含有丁酸菌、宮入菌等成分，屬於管制的偽禁藥，將陳男依違反藥事法函送高雄地檢署偵辦。

雄檢調查時，陳男坦承在冰品內添加「妙利散」，這些妙利散都是請李姓助理從日本帶回，放在藥局內陳列作為雪花冰的配料。但考量他無前科，坦承犯行，給予緩起訴處分，並要他支付公庫5萬元。