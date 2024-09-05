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看它很新…嘉義婦人偷走整座布袋戲棚 法院判拘役50天

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義龔姓婦人去年經過竹崎鄉一處宮廟前發現有座布袋戲棚沒有人看管，她竟涉嫌將整座布袋戲棚拆卸載走，失主發現後報警，警方將龔女帶回法辦；嘉義地方法院依犯竊盜罪處拘役50天，並追徵犯罪所得2萬7千元。可上訴。

去年9月27日中午，49歲龔女經過竹崎鄉獅埜村某宮廟前空地，發現布袋戲戲棚無人看管，涉嫌徒手將戲棚拆解後，再以機車載走。失主陳男回到宮廟才得知整座戲棚不翼而飛。

沒多久陳男發現印製有自家戲團名稱「勝○」的布袋戲棚竟然出現在某廟會中演出，顯而易見是自己失竊多日的戲棚，於是找龔女理論。

警方表示，原來龔女也是布袋戲同業，因自家戲棚老舊，當天看到宮廟前戲棚很新，又2、3天沒有人看管，才將它拆解載走，龔女自知抵賴不過，雙方同意以2萬1千元和解，但是支付8千元後，龔女避不見面，陳男憤而報警，警方將龔女帶回偵訊後，依竊盜罪嫌送辦。

法院審理，龔女沒有前科，堪認素行良好，犯後坦承犯行，雖然曾經和解，但是沒有依約全數賠償損害，量處犯竊盜罪處拘役50天，得易科罰金，以1千元折算1日。另布袋戲棚價值3萬5千元，龔女已支付8千元，並追徵犯罪所得2萬7千元。

布袋戲常見於傳統酬神活動，但隨著影視資訊、網路媒體發達，觀眾愈來愈少，演出也趨於形式化，戲班主常將戲棚搭好、戲偶擺好、播放製式音效、口白，更是難以吸引觀眾目光，布袋戲黯然失色於主舞台也顯示傳統戲曲的沒落、無奈，戲台前空空蕩蕩成了空有形式的野台戲。

圖為嘉義某宮廟前演出中的布袋戲，與本案無關，戲台下沒有觀眾，也不見操弄戲偶的班主。記者李宗祐／攝影
圖為嘉義某宮廟前演出中的布袋戲，與本案無關，戲台下沒有觀眾，也不見操弄戲偶的班主。記者李宗祐／攝影

嘉義 布袋戲 竊盜

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