台中警集體「開假單」貪汙 資深巡佐遭聲押禁見、10警交保

台中市警方爆發集體貪汙案，台中地檢署昨指揮廉政署、調查局兵分多路赴各分局、派出所搜索，帶回李姓巡佐等12人，初步認定李等近年在台中第六分局任內涉嫌利用取締交通違規，將開立白單轉為罰額較低的紅單，檢方複訊後依貪汙圖利、公務員偽造文書罪嫌將李聲押禁見。

李姓巡佐從警超過30年，相當資深，自2002年台中第六分局成立時就在該分局服務，近年警察節時還獲頒服務滿30年的2等2級警察獎章，時任分局長也稱李員提攜後輩、貢獻良多，未料卻和多名同僚捲入開假單圖利貪汙案。

台中地檢署昨一共將12名警員列貪汙圖利、公務員偽造文書罪嫌被告，檢察官吳昇峰漏夜偵訊至今清晨後，將主嫌李姓巡佐向法院聲押禁見，其餘10名警員各命3萬元至20萬元不等交保，另1名警員請回。

中檢說，5日指揮廉政署中調組、調查局中機站及警方等，持搜索票前往台中第六分局、派出所等一共9處，初步將12名警員列被告，另傳喚9名警員、為證人。

據了解，包括李姓巡佐等12人，2、3年前全數在第六分局服務時多次取締交通違規時，涉嫌將原本開立白單（逕行舉發）約600元至900元的罰單，竄改成紅單（當場舉發）罰額介於300元至600元，讓被取締對象減少罰款之利益。

由於12名警員集體涉案，又都在同一分局任內所為，檢警不排除有人主導犯案，另針對圖利對象也是清查重點。

台中第六分局表示，被查辦的警員是之前在西屯派出所任內涉案，後因定期職務調動調任至目前所屬幾個分局，並非多個單位同時涉及本案。