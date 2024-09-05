桃園綠營市議員關說違建遭羈押 公所前後任區長檢訊後請回

民進黨桃園市議員張肇良於2019年時任桃市府顧問期間，涉嫌為龍潭區中豐路一處類屬A0違建關說，檢調今年7月17日發動搜索，將張依貪汙等罪向法院聲押獲准，檢調昨一早直衝龍潭區公所搜索，通知胡姓、黃姓前後任區長到案說明，釐清是否有圖利之嫌，昨深夜移送桃園地檢署複訊，檢察官複訊後將2人請回。

桃園地檢署今天凌晨指出，龍潭區胡姓、黃姓前後任區長昨天是以被告身分通知到案，在調查局桃園市調處進行詢問後，深夜2人自願到桃園地檢署接受複訊，經承辦檢察官訊問後，今天凌晨12點20分已諭令2人無保請回。