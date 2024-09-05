桃園綠營市議員關說違建遭羈押 公所前後任區長檢訊後請回

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

民進黨桃園市議員張肇良於2019年時任桃市府顧問期間，涉嫌為龍潭區中豐路一處類屬A0違建關說，檢調今年7月17日發動搜索，將張依貪汙等罪向法院聲押獲准，檢調昨一早直衝龍潭區公所搜索，通知胡姓、黃姓前後任區長到案說明，釐清是否有圖利之嫌，昨深夜移送桃園地檢署複訊，檢察官複訊後將2人請回。

桃園地檢署今天凌晨指出，龍潭區胡姓、黃姓前後任區長昨天是以被告身分通知到案，在調查局桃園市調處進行詢問後，深夜2人自願到桃園地檢署接受複訊，經承辦檢察官訊問後，今天凌晨12點20分已諭令2人無保請回。

本案起因於現任桃園市議員張肇良5年前在鄭市府時代擔任市府的市政顧問期間，曾為了龍潭區中豐路1處興建中的鐵皮平房的違建關說。依據規定，遭龍潭區公所原認定類屬於A0的違章建築，理應即報即拆，由於地主向區公所陳情，又透過張肇良的關說，公所因而並未依規定向市府建築管理處回報，致使該棟違建繼續完工並出租給連鎖超商營業，不過今年7月18日事發後，超商業者已自行停業並清空。

桃園市議員張肇良多年前涉關說違建案遭羈押迄今，檢調昨發動搜索，通知龍潭區公所胡姓、黃姓前後任區長以被告身分到案說明，經整日訊問後，昨深夜經檢察官訊問後，今天凌晨12點20分諭令2人請回。記者陳恩惠／攝影
桃園市議員張肇良多年前涉關說違建案遭羈押迄今，檢調昨發動搜索，通知龍潭區公所胡姓、黃姓前後任區長以被告身分到案說明，經整日訊問後，昨深夜經檢察官訊問後，今天凌晨12點20分諭令2人請回。記者陳恩惠／攝影

張肇良 桃園地檢署 違建

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