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過期「混蛋」賣糕餅業 3公司被訴
桃園市仲毅農產品公司將巴西、泰國進口蛋與國產蛋混合，產地卻標示為「台灣」，案經檢調向上追查，發現卜蜂公司關係企業、國內第二大蛋商瑞牧食品涉嫌將43.3萬斤過期蛋交給仲毅、新英2家下游加工廠，製成28.6萬公斤過期液蛋出售給餐飲集團、知名糕餅業，桃園地檢署偵結，將瑞牧等3家公司吳姓等10人，依違反食品安全衛生管理法、加重詐欺等罪嫌起訴，建請法院從重量刑，並聲請沒收3公司不法所得4291萬8026元。
起訴指出，瑞牧食品吳姓總經理為解決囤積過期次蛋，指示林姓管理部經理、洪姓倉儲出貨作業員，於2023年3至10月間，將瑞牧的過期、不乏明顯發黑及腐爛的次蛋，分別交給仲毅農產品、新英蛋品科技加工製成液蛋，再將這些過期液蛋出貨給不知情的六角國際、春上布丁、環宇公司等瑞牧公司下游客戶作烘焙、餐點用。
另外，仲毅農產品吳姓負責人自農業部委託中央畜產會進貨巴西、泰國進口蛋，吳男2023年9月間將進口蛋混合國產蛋，加工製作成未殺菌液蛋產品，未如實標記原產地國名，虛偽標記原料蛋為「台灣」，明知進口蛋即將過期，竟以製作液蛋日起加7天方式，成為液蛋有效日期，銷售給不知情下游客戶將逾期液蛋製作成蛋製產品，讓廣大民眾吃下肚。
桃檢痛批瑞牧食品為上市公司台灣卜蜂企業關係企業，業界享有極高信譽，卻濫用民眾及往來廠商信任，指示配合下游廠商將對人體健康有害的過期次蛋製成液蛋，並虛偽標示有效日期，對外販售，其中不乏知名的糕餅業者，嚴重影響消費者的身體健康，瑞牧、仲毅及新英3家公司因而分別取得4003萬1808元、111萬4118元、177萬2100元等不法所得。這3公司僅為私利，全然漠視企業信譽及民眾健康的重要性，檢察官除建請法院沒收不法所得外，並從重量刑，保障民眾食品安全。
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