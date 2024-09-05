基隆東岸商場鬥法 高院裁定NET可以9000萬元擔保

台灣高等法院裁定NET以9000萬元供擔保後，聲請假處分獲准，基隆地院民事執行處行假處分，並完成裁定送達及揭示程序。聯合報系資料照片 主富服裝公司（NET）和市府各主張擁有東岸商場2至4樓產權，雙方展開一連串司法戰，並引發罷免基隆市長謝國樑案，NET聲請假處分失利，一路抗告到最高法院，台灣高等法院裁定NET可以9000萬元供擔保，在產權官司確定前，市府不得改變建物現狀。市府表示，本就會在產權穩定情況下才改裝、改建，市府及市民權益不受影響。

NET向基隆地院提出假處分聲請被駁回後抗告，再被台灣高等法院駁回，是市府認定在東岸商場「4連勝」的第3勝，但NET再抗告最高法院，最高法院審理後發回高院重審，高院裁定原裁定部分廢棄，NET以9000萬供擔保後，在基隆商場2至4樓產權官司撤回、和解或判決確定前，市府不得自行或委託第三人拆除、改建、增建等變更現狀行為。

高院重新裁定核准NET對建物的假處分後，後續將影響商場得標的微風集團營運，間接影響市府招商收益，因此NET必須提出擔保金。未來產權官司NET若勝訴，可領回擔保金，但若敗訴，就要用來支付市府因假處分產生損失。

市府發言人呂謦煒回應，市府堅定主張東岸商場產權屬於市府所有，是市民財產，假處分內容也認定NET對增建部分所有權的說詞「釋明不足」，法院仍然站在市府這邊。

呂謦煒指出，前市長林右昌市府任內疏於處理東岸商場產權，因前市府官員有圖利收賄情事，才導致財團意圖霸占商場，由現任市府收拾爛攤子。市府在法理上取得四連勝，法院判決認同東岸商場產權應歸屬市府，財政部也認定市府辦理東岸促參案由微風得標無不妥。

國民黨主席朱立倫昨也表示，市府在司法與行政裁量已連4勝，證明謝國樑做對的事，如今還有理由罷免為基隆市民打拚的好市長嗎？民進黨主席賴清德應站出來呼籲「罷免到此為止」。

民進黨發言人吳崢說，罷免案是公民自發運動，朱立倫不需詆毀基隆市民對台灣民主參與；民進黨對基隆市民政治參與抱持尊重態度。

但綠營攻勢仍不斷，民進黨議員施偉政昨出示錄音檔，指控10月6日基隆城市馬拉松延期是謝國樑於市務會議中裁示，並批是因10月13日就要投票，10初的周六日國民黨也準備辦造勢晚會，為反罷免傷害體育活動。市府也反擊，謝國樑並未於市務會議中裁示延期，限施偉政24小時內道歉，否則提告違反選罷法。