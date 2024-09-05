王牌交易所詐騙案 檢追加起訴133人

ACE王牌交易所創辦人潘奕彰。圖／聯合報系資料照片 「ＡＣＥ王牌交易所」創辦人潘奕彰等人，涉勾結虛擬貨幣詐團吸金逾八億元，台北地檢署今年四月底起訴卅二人，事後又有被害人陸續提告，檢方追查後，昨依涉犯詐欺取財、組織犯罪防制條例等罪，追加起訴潘奕彰等一三三人，均建請法院從重量刑。

昨被追加起訴的一三三人，新增起訴一○二名業務員、四名分會長，其餘廿七人已於前案起訴。全案共有一五九○餘名被害人，詐欺損害金額逾十億元。

檢方查出，律師王晨桓為時任ＡＣＥ交易所總裁，擔任詐團軍師從事法律指導，透過銷售各式虛擬貨幣及區塊鏈產品，詐騙洗錢規模至少廿二億元；王與妻子魏婉菁涉替詐團洩密串滅證，涉犯組織犯罪、加重詐欺等罪。

檢方指控潘奕彰、通緝犯林耿宏、詐欺直銷團隊ＩＭＢＡ理事長林若蕎、副理事長陳錦暘四人為犯罪核心，惡性重大，建請判處廿年以上徒刑；蓮池精舍住持林淑芬、王牌交易所策略長詹智雄等求刑十五年。

王晨桓扮演軍師協助詐團塑造垃圾幣具流通性假象，提供房屋供林耿宏居住，將犯罪所得洗至境外；另以誇大話術詐欺何姓茶商七千萬元，犯後毫無悔意，建請判處十二年以上徒刑。

檢方指林耿宏等人編寫不實虛擬貨幣白皮書、經營王牌、ProEx交易所，將虛擬貨幣上架，成立ＩＭＢＡ直銷團隊推銷，利用網媒散布假新聞並在交易所操縱幣價，誆騙民眾投資，換算不法所得約達廿二億餘元。

檢方四月起訴林耿宏等人，陸續又有被害人提告，昨依涉犯詐欺取財之三人以上共同以網際網路對公眾散布犯詐欺取財罪、組織犯罪防制條例之參與犯罪組織、期貨交易法之未經許可擅自經營期貨交易業務等罪，追加起訴一三三人。