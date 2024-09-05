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罰單涉弊…台中警疑開不實罰單 檢搜索約談12人

聯合報／ 記者陳宏睿李奕昕／連線報導

警政署通令全國警方清查員警開單有無弊端，台中市警局查出有員警疑利用白、紅單轉換等方式，變更違規罰條，讓違規人繳交較低額罰單，昨報請檢方指揮搜索，帶回李姓巡佐等十二名涉案員警和九名證人，依圖利、偽造文書等罪偵辦。

各地紛傳員警開罰單涉弊，警政署要求全國各警察機關自清自檢；台中市警局政風室清查後發現不少罰單有問題，報請台中地檢署指揮。昨天上午檢廉兵分九路，前往北區、西屯、南屯、豐原等地，約談第六警分局西屯所李姓巡佐等十二名員警，其中一人已調往外縣市，另帶回謝姓警員等九名證人。

據調查，十二名警員涉於二○二○年至二○二三年間在西屯所任職時，疑利用白單、紅單轉換過程，登錄不實違規事項，讓違規人可以繳納較低罰款，藉此圖利。

依台中市警局作業要點，警員開立逕行舉發的白單後，違規人若現身，警員可依作業規定，將白單轉為紅單，以當場舉發方式，將罰單直接交給違規人，省去後續逕行舉發衍生的作業費用、時間，但違規告發法條需相同。

以違規停車為例，若是違規臨時停車，依道路交通管理處罰條例五十五條可罰三百至六百元，若是違規停車，需依第五十六條開罰六百至一千兩百元，其中有三百元至六百元「價差」。

台中市警局表示，十二名員警都是在六分局西屯所任職期間涉弊，因為職務異動，昨天搜索第二、第四、第六和豐原四個分局，後續配合檢廉調查偵辦，絕不護短。

台中市 罰單 豐原

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