基隆東岸商場花落誰家？ 高院估官司3審「打6年才能揭曉」

台灣高等法院准許NET提出的假處分，限制東岸商場建物變更現狀，基隆地院今到東岸高場完成假處分程序。NET和基隆市政府興訟爭取東岸商場產權，何時可落幕？高院民事庭裁定文顯示，預估要6年才能定出勝負，確定商場建物「花落誰家」。

基隆市政府辦理東岸地下停車場（含地上商場）招商，由微風集團勝出，原營運業者大日公司的協力廠商NET與基市府，各自主張擁有商場2至4樓建議產權，訴請法院裁判，並引發罷免基隆市長謝國樑風暴。

NET向基隆地院提出假處分聲請被駁回後抗告，被台灣高等法院駁回後，再抗告最高法院。最高法院審理後發回高院重審，高院裁定原裁定部分廢棄，NET以9000萬元供擔保後，在基隆商場2至4樓產權官司撤回、和解或判決確定前，市府不得自行或委託第三人拆除、改建、增建等變更現狀行為。

高院駁回NET抗告，是市府口中「4連勝」的第3勝，如今形同被最高院「沒收」。高院重新裁定，核准NET對建物的假處分後，後續將影響微風集團的營運計畫，間接影響市府招商收益，因此NET必須提出擔保金。未來產權官司NET若勝訴，可領回擔保金，但若敗訴，就要用來支付市府求償因假處分產生的損失。

擔保金9000萬元是怎麼算出來的？高院裁定文指出，基市府今年1月16將東岸停車場（含商場）委託微風公司經營，約定由微風投資2億5000萬元進行改造，市府每年至少可取得固定營運權利金1500萬元。