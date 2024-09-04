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台中警爆「開假單」集體貪汙 增至12警員全列被告偵訊中

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市警方爆發集體貪汙案，台中地檢署今指揮廉政署、調查局等單位，兵分多路赴各分局、派出所搜索，一共帶回12名警員、巡佐等，初步了解12人在第六分局任內涉嫌利用取締交通違規，將開立白單轉為罰額較低的紅單，目前將12警列貪汙圖利、偽造文書被告，由檢方複訊中。

台中地檢表示，全案經檢察官吳昇峰指揮，經查台中多名警員利用取締交通違規勤務之機會，涉犯公文書登載不實、違反貪汙治罪條例圖利等罪嫌。

檢方今指揮廉政署中調組、調查局中機站及警方等，持搜索票前往台中第六分局、派出所等一共9處，初步將12名警員列被告，另傳喚9名警員、為證人，後續將帶回複訊釐清。

據了解，這12名警員、巡佐2、3年前全數在第六分局任內，多次取締交通違規時，涉嫌將原本開立白單（逕行舉發）約600元至900元的罰單，竄改成紅單（當場舉發）罰額介於300元至600元，讓被取締對象減少罰款之利益。

由於12名警員集體涉案，又都在同一分局任內所為，檢警不排除有人主導犯案，另針對圖利對象也是清查重點，除初步將12名警員列被告，也傳訊多人作證，目前仍在偵訊中

台中第六分局表示，中檢今指揮警政署政風室、台中市府警察局等單位，搜索西屯派出所李姓警員等人，涉嫌於2021年至2023年間違法製單，並以證人身分約詢謝姓警員等人。

警方說，被查辦的警員是之前在西屯派出所任內涉案，後因定期職務調動調任至目前所屬幾個分局，並非多個單位同時涉及本案。

台中第六分局。記者曾健祐／攝影
台中第六分局。記者曾健祐／攝影

偽造文書 廉政署 警察 貪汙

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