桃市議員張肇良關說違建案 檢調再度搜索帶回前後任區長

民進黨桃園市議員張肇良於2019年時任桃市府顧問期間，涉嫌為龍潭區中豐路上一處類屬A0違建關說，檢調今年7月17日發動搜索後，將張依貪汙等罪向法院聲押獲准，案件沉寂月餘，檢調今再度搜索龍潭區公所將胡姓、黃姓前後任區長及相關證人等帶回桃園市調處，釐清公所對此違建關說案是否涉及圖利，全案朝圖利罪嫌偵辦，預計深夜將移送桃園地檢署複訊。

據悉，桃園地檢署今天上午指揮調查局桃園市調處人員前往龍潭區公所搜索，除帶回案發時任公所主任秘書、現任區長的黃世琪，另將2019、2020年擔任區長的胡星輝一併傳喚到案，同時帶回工務課相關卷證，黃、胡等人迄今仍在市調處接受訊問；將釐清張涉及關說時，地主與公務員是否有對價關係。