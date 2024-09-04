桃市議員張肇良關說違建案 檢調再度搜索帶回前後任區長
民進黨桃園市議員張肇良於2019年時任桃市府顧問期間，涉嫌為龍潭區中豐路上一處類屬A0違建關說，檢調今年7月17日發動搜索後，將張依貪汙等罪向法院聲押獲准，案件沉寂月餘，檢調今再度搜索龍潭區公所將胡姓、黃姓前後任區長及相關證人等帶回桃園市調處，釐清公所對此違建關說案是否涉及圖利，全案朝圖利罪嫌偵辦，預計深夜將移送桃園地檢署複訊。
據悉，桃園地檢署今天上午指揮調查局桃園市調處人員前往龍潭區公所搜索，除帶回案發時任公所主任秘書、現任區長的黃世琪，另將2019、2020年擔任區長的胡星輝一併傳喚到案，同時帶回工務課相關卷證，黃、胡等人迄今仍在市調處接受訊問；將釐清張涉及關說時，地主與公務員是否有對價關係。
桃園市調查處今年接獲鄉民檢舉，直指綠營市議員張肇良於2019、2020年曾於市長鄭文燦時代獲聘為桃園市政府市政顧問期間，曾經為了龍潭區中豐路上1處興建中的鐵皮平房的違建關說。根據相關規定，遭龍潭區公所原認定這處類屬於A0的違章建築，理應即報即拆，由於地主向區公所陳情，又透過張肇良的關說，公所因而並未依規定向市府建築管理處回報，致使該棟違建繼續完工並出租給連鎖超商營業，不過今年7月18日事發後，超商業主已自行停業並清空。
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