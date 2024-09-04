台中10名警員疑開假單遭搜索 分局：自清後報檢方偵辦
台中市疑有多名疑有開立不實罰單情事，台中地檢署今早指揮廉政署等單位，前往台中市第二、四、六、豐原警分局搜索，帶回涉案10名巡佐、警員、4名證人，檢方將全案依偽造文書、圖利等罪方向，漏夜訊問中。第六警分局表示，全案是市警局主動清查發現，報請檢察官偵辦，後續不護短，追究考監人員責任。
據了解，檢廉偵辦方向，與警員開立交通違規罰單時，白單（逕行舉發）與紅單（當場舉發）的違規事實不同，讓違規者得以較低金額繳交罰單有關。
台中地檢署檢察官在今天指揮警政署政風室、市警局等單位，共同查處西屯派出所李姓巡佐等10人到案，經查涉案警員在2020年2023年間，疑涉製單違法案，另以證人身分約詢謝姓員警等4人。
經初步了解，涉案員警是在西屯所任職期間涉及不法，因定期職務調動而調任至第二、第四、豐原警分局等單位服務，並非多個單位同時涉及此案。
第六警分局表示，警紀是警察命脈，市警局本於「自檢自查、警紀警辦」的原則，主動積極查處，全力配合後續調查偵辦，絕不護短，並追究相關人員考監不周責任，展現維持警紀的決心。
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