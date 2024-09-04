東岸商場案NET指行政黑手 控謝國樑謊稱連勝：尊重司法裁判

中央社／ 基隆4日電

高院裁定在判決確定前，基隆市府不得變更東岸商場2樓至4樓現狀，主富公司（NET）表示，絕不姑息違法亂紀、強盜掠奪的行政黑手，市府指出，會持續捍衛市產，不讓財團霸占。

根據台灣高等法院民事裁定，主富公司（NET）以新台幣9000萬元供擔保後，基隆市政府在東岸商場2樓至4樓確認所有權事件撤回、和解或判決確定前，就2樓至4樓建物，不得自行或委由第三人為拆除、改建、增建等變更現狀的處分行為。

基隆地方法院民事執行處今天下午2時30分前往東岸商場執行假處分，同時將假處分裁定送達及揭示。

NET委任律師陳義文表示，謝國樑不但藐視監察權、司法權，拒絕說明招商合法性，強行簽訂最長達30年的長約，未站在市民最大利益，使得市府損失10餘億元財政收入，更導致東岸商場空轉。

台灣高等法院裁定NET以9000萬元供擔保後，聲請假處分獲准，基隆地院民事執行處今天下午已執行假處分，並完成裁定送達及揭示程序。聯合報系資料照片
台灣高等法院裁定NET以9000萬元供擔保後，聲請假處分獲准，基隆地院民事執行處今天下午已執行假處分，並完成裁定送達及揭示程序。聯合報系資料照片

陳義文說，謝國樑雖宣稱具有法學碩士學歷，卻知法犯法，放任警察夜襲東岸商場，攻堅強行鋸開大門，衝擊台灣法治及社會安定，令基隆人蒙羞光榮感盡失。

陳義文說，謝國樑這段時間一再對外投放錯誤資訊，謊稱連勝，企圖混淆視聽，使市民誤信強盜行為具有合法性，如今高等法院的裁定更是要求市府應該要停下所有錯誤的程序，尊重法院的審理。

陳義文說，NET一如既往秉持「為基隆打造亮點」初心，但也絕不姑息違法亂紀、強盜掠奪的行政黑手，將窮盡一切救濟程序，並尊重司法機關最終裁判。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，東岸商場仍照常由微風集團營運，市府本來就會在產權穩定情況下才會針對東岸商場改裝、改建，因此市府和市民權益不受影響。

呂謦煒說，市府堅定主張東岸商場的產權屬於市府所有，是市民的財產，假處分內容也認定NET對增建部分所有權的說詞「釋明不足」，不認為NET擁有東岸商場產權，法院仍然站在市府這邊。

呂謦煒指出，高等法院不僅不認為NET擁有東岸商場增建部份的產權，也未要求東岸商場現有的經營廠商微風集團，需要將經營權轉移回NET，且NET其餘訴求也都被法院駁回，市府相信法院會繼續還給市府公道，盼各方尊重司法，市府也將繼續依法行政，捍衛市產，不讓財團霸占市民財產。

NET 基隆 謝國樑

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