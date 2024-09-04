NET擔保金9千萬換東岸商場暫不改建 基市府：法院支持微風營運

針對東岸商場爭議，NET（主富公司）提供9千萬的擔保金，基隆地院要求市府暫時不得進行改建。基隆市政府發言人呂謦煒表示，法院初步要求市府暫時不得進行改建，其他營運照常由微風進行。市府本來就會在產權穩定的情況下才會進行改裝、改建，因此市府跟市民權益不受影響。

呂謦煒說，市府堅定主張東岸商場的產權屬於市府所有，是市民的財產，假處分內容也認定NET對增建部分所有權的說詞「釋明不足」，不認為NET擁有東岸商場產權，法院仍然站在市府這邊。

呂謦煒指出，台灣高等法院這次的假處分裁定，只因為NET願意提供9000萬的擔保金，才核准其在東岸商場所有權訴訟定讞之前，增建部分不得自行或委由第三人為拆除、改建、增建的假處分聲請。

呂謦煒說，高等法院不僅不認為NET擁有東岸商場增建部份的產權，也未要求東岸商場現有的經營者微風公司需要將經營權轉移回NET；而NET其餘訴求也都已被法院駁回確定。因此，東岸商場現有營運狀況將持續，不損及市民朋友的權益。