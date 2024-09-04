嘉義女童遭毆打、推倒跌斷門牙 同住生母男友動粗二審仍判3年

嘉義縣劉姓男子4年前與女友及各自前任所生兒子及5歲女童同住，多次對女童拳打腳踢，持不求人打到臀部及大腿瘀青，連兒子也推倒女童致門牙掉落，一審認劉成年人與少年共同故意對兒童犯傷害罪等3罪應執行3年，不服上訴，二審認事實認定與適用法律無誤而駁回。兒子經少年法庭命勞動服務。

劉否認不當管教，辯稱只有打女童一下巴掌，她沒有流血或紅腫，牙齒也沒有掉，兒子沒有推倒她。他還辯稱，是女友用不求人毆打女童，不是他打的。

檢警起訴指出，劉於2020年7月中旬，在住處，先以拳頭毆打女童臉部，再以拳頭及腳毆打、踹踢其腹、背、手、腿部等全身多處部位，致手臂、腹、背、腿部瘀青、疼痛。

劉更曾徒手毆打女童臉部，再以腳踹肚子，兒子則徒手將她推倒在地，導致其嘴巴多處流血、頭部紅腫、左上門牙掉落。而劉同年10月15日為警查獲前一周內，由劉使用不求人毆打女童屁股、腿部，並與兒子一同徒手毆打身體多處部位，致右側小腿挫傷及右側臀部、大腿瘀青。

劉姓父子因另案分別遭通緝、協尋而為員警查獲，女友帶同女童探視兩人時，員警發現女童身體有多處傷勢而通報，嘉義縣府安置女童後訴由檢方偵查起訴。

一審認劉成年人故意對兒童犯傷害罪處1年，又成年人與少年共同故意對兒童犯傷害罪共2罪，各處1年10月、1年4月。應執行3年。他認原審量刑過重，有違罪責相當原則而上訴。

台南高分院指出，原審以劉2次犯行，均犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意對兒童犯傷害罪，事證明確，並依兒童及少年福利與權益保障法中成年人與少年共同實施犯罪、成年人故意對兒童犯罪等規定，加重其刑。

台南高分院指出，劉案發時身為女童母親男友並同居，不僅未善加保護、教養女童，反而多次毆打女童成傷，又劉雖均以徒手，但造成女童身體多處瘀青，甚至左上方門牙掉落；又女童案發時為未滿10歲學齡前幼童，遭母親同居人傷害，勢必對女童造成相當程度心靈創傷，嚴重影響其未來人格發展，且又與少年一同為之，犯罪手段較為惡劣，應給予中度至重度刑罰，兼衡劉犯後否認部分犯行態度等一切情狀，就所犯3次犯行，定應執行刑3年。

合議庭認為，原判決關於事實認定及適用法律，均無違誤，量刑也兼顧有利及不利量刑事由，並無量刑輕重相差懸殊等裁量權濫用情形，也依比例原則、公平原則及罪責相當等原則妥為量定。

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