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「白單轉紅單」罰款不同？台中多地警員疑開假單 圖利手法曝光
台中市有多個分局警員疑有開立不實罰單情事，台中地檢署指揮廉政署等單位，前往台中市第二、四、六、豐原警分局搜索，至少有9名以上涉案巡佐、警員、證人被帶回，目前檢方依偽造文書、圖利等罪方向偵辦，遭搜索的分局、台中地檢署目前對搜索行動都暫無回應；據了解，檢廉偵辦方向，與警員開立交通違規罰單時，白單（逕行舉發）與紅單（當場舉發）的違規事實不同，讓違規者得以較低金額繳交罰單有關。
據了解，檢廉此次搜索偵辦的方向，與警員開立不實的「白單」、「紅單」有關，白單是「逕行舉發」，亦即違規者不在現場，需由裁決處製成紅單後，寄到違規人的通訊地址，但紅單則是「當場舉發」，亦即行為人在現場，而依照台中市警局規定的作業要點，警員若開立逕行舉發的白單後，違規人出現，警員可將白單轉為紅單，以當場舉發的方式，將罰單直接交給違規人，以省去後續逕行舉發衍生的作業費用與時間，但違規告發的法條需相同。
據查，此次遭檢廉搜索的多名警員，疑似利用白單、紅單的轉換過程，登錄不實的違規事項，以讓違規人可以繳納較低的罰款，藉此圖利。
以違規停車為例，若是違規臨時停車（例如人在車內），是依道交條例55條開罰，可罰300元至600元，但若是違規停車（例如人不在車內），需依照第56條開罰，罰金600元至1200元，其中有300元至600元的「價差」，違規人即可少付罰金。
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