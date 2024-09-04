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基隆東岸商場鬥法！NET聲請假處分 拿9000萬元擔保獲准

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基隆東岸商場鬥法！NET聲請假處分 拿9000萬元擔保獲准

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

主富服裝公司（NET）和基隆市政府都興訟主張擁有東岸商場2至4樓產權，由基隆地方法院審理中。NET聲請假處分失利，一路抗告到最高法院並發回後，高等法院裁定NET以9000萬元供擔保，在產權官司確定前，市府不得改變建物現狀，基隆地院民事執行處今天下午前往東岸商場執行，完成假處分裁定送達及揭示。

基隆市政府辦理東岸地下停車場（含地上商場）招商，引發產權爭議，引發連署罷免基隆市長謝國樑風暴。

台灣高等法院裁定NET以9000萬元供擔保後，聲請假處分獲准，基隆地院民事執行處今天下午已執行假處分，並完成裁定送達及揭示程序。聯合報系資料照片
台灣高等法院裁定NET以9000萬元供擔保後，聲請假處分獲准，基隆地院民事執行處今天下午已執行假處分，並完成裁定送達及揭示程序。聯合報系資料照片

NET是原營運業者大日公司的協力廠商。NET以基市府為被告，訴請裁判東岸商場2到4樓建物所有權；市府提反訴。基隆地院先後在4月17日、6月5日、8月7日開庭審理，雙方各提事證攻防，下次庭期是10月16日。

NET先前向基隆地院提出假處分聲請被駁回，抗告台灣高等法院也敗訴。NET繼續抗告到最高法院，最高法院審理後發回，高院裁定原裁定部分廢棄，NET以9000萬元供擔保後，市府在基隆地院有關基隆商場2至4樓產權官司撤回、和解或判決確定前，不得自行或委託第三人拆除、改建、增建等變更現狀行為。

NET持高等法院准予假處分民事裁定，以9000萬元供擔保後聲請假處分強制執行。基隆地院民事執行處今日下午至現場執行假處分，同時完成假處分裁定送達及揭示程序。

假處分內容為「相對人基隆市政府於台灣基隆地方法院113年度重訴字第23號事件撤回、和解或判決確定前，就基隆市仁愛區仁二路236號2、3、4樓建物不得自行或委由第三人為拆除、改建、增建等變更現狀之處分行為」。

台灣高等法院裁定NET以9000萬元供擔保後，聲請假處分獲准，基隆地院民事執行處今天下午已執行假處分，並完成裁定送達及揭示程序。聯合報系資料照片
台灣高等法院裁定NET以9000萬元供擔保後，聲請假處分獲准，基隆地院民事執行處今天下午已執行假處分，並完成裁定送達及揭示程序。聯合報系資料照片
台灣高等法院裁定NET以9000萬元供擔保後，聲請假處分獲准，基隆地院民事執行處今天下午已執行假處分，並完成裁定送達及揭示程序。聯合報系資料照片
台灣高等法院裁定NET以9000萬元供擔保後，聲請假處分獲准，基隆地院民事執行處今天下午已執行假處分，並完成裁定送達及揭示程序。聯合報系資料照片
台灣高等法院裁定NET以9000萬元供擔保後，聲請假處分獲准，基隆地院民事執行處今天下午已執行假處分，並完成裁定送達及揭示程序。圖／基市府提供
台灣高等法院裁定NET以9000萬元供擔保後，聲請假處分獲准，基隆地院民事執行處今天下午已執行假處分，並完成裁定送達及揭示程序。圖／基市府提供

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