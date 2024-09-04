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她開啟超能力未果…想放棄遭誆「業力反撲」簽500萬本票 2女被起訴

中央社／ 高雄4日電

高雄鄭姓女子因想開啟超能力求助陳姓、林姓女子，被要求3天不吃不睡，當鄭女想放棄時，被恐嚇要給予金錢補償，簽下新台幣500萬元本票。雄檢偵結依詐欺等罪起訴陳女、林女。

高雄地檢署偵查時，陳女辯稱是和鄭女買賣有貨款金錢糾紛，沒有要對方簽本票。但鄭女表示一開始去都很正常，第2天起就不能睡覺吃飯，且當要離開時還被陳女恐嚇「會有業力反撲」等語。

檢方偵結後，認為陳女和林女以鬼怪神力、福禍吉凶等詛咒內容，雖不構成強制罪要件，但仍是以宗教詐騙牟取不法財物，並依詐欺等罪起訴2女。

起訴書指出，鄭女民國111年因買賣宗教相關用品認識陳女和林女，鄭女為了能開啟接觸異世界能力向2人求助，並在工作室留宿。不料一留就是3天，且期間禁止進食跟睡覺。

當鄭女不堪折磨想要離去時，陳女卻以「在幫你開能力過程中會讓我們有債主找上來，要給我們金錢補償，否則貿然離去將有業力反撲」等語，鄭女為了能脫身陸續交付新台幣近2萬元，甚至簽下500萬元本票，直到順利離開才向家人求救報警。

鄭姓女子因想開啟超能力求助陳姓、林姓女子，被要求3天不吃不睡，當她想放棄時，被恐嚇要給予金錢補償，簽下新台幣500萬元本票。示意圖／Ingimage
鄭姓女子因想開啟超能力求助陳姓、林姓女子，被要求3天不吃不睡，當她想放棄時，被恐嚇要給予金錢補償，簽下新台幣500萬元本票。示意圖／Ingimage

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

恐嚇 詐欺

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