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工業區服務中心主任圖利廠商又收回扣 法院判決出爐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

自2016年2月起先後擔任經濟部工業局大園、觀音工業區服務中心主任的楊姓男子，涉嫌於2018、2021及2022年間辦理4項小額採購工程案，給許姓里長的公司施作，事後收取「謝禮」，桃園地院審結，將楊依4次貪汙罪之不違背職務要求收受賄賂罪，應執行徒刑2年、褫奪公權1年，緩刑5年，支付公庫120萬元，可上訴。繳回的犯罪所得新台幣2萬1400元沒收。

判決指出，楊男自2016年2月至2021年10月1日擔任大園工業區服務中心主任，自2021年10月4日至2023年10月間擔任觀音工業區服務中心主任，負責綜理機關各項業務及政府採購事項。

楊男於2018年3月間辦理「107年度大園工業區自立公園行道樹零星修剪工作」、2018年12月辦理「107年大園工業區民生路單號側行道樹修剪」、2021年4月間辦理「勞工活動中心拆除後考量為公設用地設鐵皮圍籬因鏽蝕修繕」、2022年2月7日辦理「成功路二段與工業八路交叉路口修剪行道樹」等4項小額採購案，均透露給大園區內海里許姓里長提供報價單並施作，事後取得1700至9600元不等後謝。

法官審酌被告楊男擔任大園工業區服務中心、觀音工業區服務中心主任時，具有辦理小額採購及請款權限，理應奉公守法、廉潔自守，竟協助特定公司承攬採購案，並從中獲取對價，有悖公務員清廉官箴，損害國家公務員廉潔端正的形象，所為誠屬不該；惟念其於偵審中始終能坦承犯行，已有悔意，並於偵查中自動繳回所有犯罪所得，犯後態度良好，兼衡犯罪所得非鉅、所生危害尚非重大、無前科素行、案發後主動請辭職務、檢察官的刑度意見等情，量處適當之刑，以示懲儆。

曾任經濟部工業局大園、觀音工業區服務中心主任的楊姓男子，涉嫌承辦4項小額採購工程案時，圖利特定廠商並獲21400元後謝，桃園地院審結，將他依4次不違背職務要求收受賄賂罪，應執行徒刑2年、褫奪公權1年，緩刑5年，支付公庫120萬元，可上訴。記者陳恩惠／攝影
曾任經濟部工業局大園、觀音工業區服務中心主任的楊姓男子，涉嫌承辦4項小額採購工程案時，圖利特定廠商並獲21400元後謝，桃園地院審結，將他依4次不違背職務要求收受賄賂罪，應執行徒刑2年、褫奪公權1年，緩刑5年，支付公庫120萬元，可上訴。記者陳恩惠／攝影

主任 行道樹 觀音

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