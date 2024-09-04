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王柏傑宿醉酒駕 法院判刑2月、可易科6萬元罰金

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

藝人王柏傑今年6月間因宿醉，酒精尚未代謝完畢，駕駛女友謝欣穎的Mini Cooper行經台北市內湖區金莊路，與遊覽稱碰撞，幸好僅有車損，酒測值每公升0.44毫克，檢方依遭公共危險罪嫌諭令5萬元交保，簡易判決處刑。士林地方法院簡易庭，依公共危險罪判處2月徒刑、可易科罰金6萬元。

士院判決指出，王柏傑吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具，判處2月徒刑，如易科罰金，以1千元折算1日。王柏傑日前交保後連續說「我真的非常非常非常非常抱歉」，不知前一晚（17日）的酒精，直到隔天下午（18日）還這麼多，當時「吹得超用力」，真的不是故意的。

王當時強調，他自己很討厭酒駕，前一晚去新莊看球（PLG總冠軍賽）是搭車去，這次沒有意識到，酒精隔十幾個小時還沒有退，會好好反省。

士檢日前指出，今年6月18日下午3時許，遊覽車陳姓司機開車沿著金莊路北往南行駛，準備左轉進入金莊路129號停車場車道，遊覽車右後車身與王柏傑車輛左前車身碰撞而肇事，幸好現場無人受傷，僅車損。王柏傑經酒測呼氣值每公升0.44毫克，涉嫌酒駕遭依公共危險罪嫌送辦，訊後5萬元交保候傳。全案依刑法第185條之3第1項第1款「酒後駕駛動力交通工具之公共危險罪嫌」，聲請簡易判決處刑。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

王柏傑涉嫌酒駕，士林地方法院簡易庭依公共危險罪判處2月徒刑、可易科罰金6萬元。記者蕭雅娟／翻攝
王柏傑涉嫌酒駕，士林地方法院簡易庭依公共危險罪判處2月徒刑、可易科罰金6萬元。記者蕭雅娟／翻攝

酒精 酒駕

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