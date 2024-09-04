合法棋牌館涉嫌賭博！檢警監控逮52人 賭客中有10名軍人
基隆市曾任警職的張姓男子經營合法棋牌休閒館，涉嫌提供賭客賭博。檢警蒐證後聲請搜索票查緝，逮捕張男和工作人員、賭客共52人，賭客中有10名軍人，最高官階是中校。警詢後將全案依賭博罪嫌送辦，檢察官複訊後，諭令張男20萬元交保。
張男是義二路某巷內一家合法棋牌休閒館負責人，去年曾被警方查獲涉嫌賭博行為。警方近期又接獲情資，指棋牌休閒館有賭博行為，報請檢察官指揮成立專案小組，埋伏並蒐集事證後，向基隆地方法院聲請搜索票獲准，3日喬裝賭客入內，時機成熟時表明身分，再次查獲送辦。
警方在棋牌館內查扣麻將13副、牌尺52支、搬風13顆、積分卡6批、撲克牌9副、現金11萬1200元及打牌將數銷售單100張等證物。
據了解，賭客之中有10名現役軍人，官階最高的是海軍中校。警方製作筆錄後，依賭博罪將全案移送基隆地檢署偵辦，檢察官偵訊後，諭令張姓負責人20萬元交保。
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