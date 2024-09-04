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台北區監理站2驗車員 勾結10業者放水貪汙圖利起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

台北區監理站2名負責驗車的吳姓、張姓鍵入員，涉嫌於2020年間，4度與林姓、王姓、吳姓、江姓等10名代辦驗車業者勾結，對超重無法通過驗車的小貨車作弊、放水，就此圖利業者1000至6500元不等驗車代辦費。新北地檢署依刑法使公務員登載不實及貪汙圖利罪，將2驗車員及10業者共12人起訴。

起訴指出，涉案的吳姓工友和張姓臨時技工，各自從1999年、2002年便在該監理站服務並擔任驗車鍵入員，是所內資深員工。而涉案的10名代辦驗車業者，則多是站方列管的問題業者。但由於眾人均在偵查中坦承，且圖利金額不大，檢察官因此向法官建請減輕其刑。

檢廉查出，吳、張2人身為公務員，面對代驗業者開來的營業用或自用小貨車超超重，卻任憑代驗業者在驗車道上，直接以人力抬起車輛「減重」作弊，影響該車軸重地磅數值，直到檢驗電腦上「車身及底盤」、「電腦作業」等檢驗項目上的「電腦判定」欄呈現「〇」的合格結果為止。

之後，2人再配合手動刪除前次不合格紀錄，使其順利通過驗車，並將不實驗車結果登載於交通部公路局公路監理資訊系統中，妨礙管轄監理單位對於車輛檢驗管理的公正性及正確性。

台北區監理站2名負責驗車的吳姓、張姓鍵入員，涉嫌與10名代辦驗車業者勾結，對超重無法通過驗車的小貨車作弊、放水，遭新北地檢署依刑法使公務員登載不實及貪汙圖利罪起訴。圖／示意圖，非事發監理站
台北區監理站2名負責驗車的吳姓、張姓鍵入員，涉嫌與10名代辦驗車業者勾結，對超重無法通過驗車的小貨車作弊、放水，遭新北地檢署依刑法使公務員登載不實及貪汙圖利罪起訴。圖／示意圖，非事發監理站

公務員 減重 監理站

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