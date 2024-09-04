嘉義貿易商誤信網路股票被詐逾5千萬 3車手收押

嘉義縣一名貿易商日前陷入網路股票投資詐騙集團陷阱，誤以為獲利雙倍，結果被騙新台幣逾5000萬元才驚覺有異報警，警方逮捕蔡姓等3名取款車手，嘉檢聲押3人獲准。

嘉義縣警察局刑警大隊日前接獲遭詐騙民眾報案，從事貿易生意的被害人，在網路看到股票名人投資廣告，因好奇點選，就有人利用互相加Line聯繫，並被要求下載詐欺集團所設股票APP投資平台。

檢警指出，貿易商起初試探投資金額新台幣數十萬元，結果獲利數萬元現金，都有拿到手，因而誤信APP股票投資獲利假象，並持續面交給取款車手多次，面交款項包括美元、金條及新台幣，最多1次達500多萬元現金。

檢警表示，貿易商曾懷疑被詐騙，想拿回本金，但詐欺集團告知連同本金及獲利已雙倍成長，須再投入保證金等名目才能領回部分本金，結果，貿易商越投越多，除投入積蓄外，還四處向友人借貸大筆金錢，後來在友人告誡下，才驚覺受騙報案，但已遭詐騙逾5000萬元。

檢警指出，詐欺集團車手取款前，都會到附近超商列印虛設公司的取款收據及車手公司識別證，貿易商在面交款項後，還要將收據及車手識別證拍照傳詐欺集團，證明已繳款，警方據識別證及面交地點的監視器畫面，於2日陸續在新北市、苗栗及高雄逮捕陳姓女子、黃姓男子及蔡姓男子3名車手。

警訊後，依法移送法辦，嘉義地檢署複訊後，將3人依加重詐欺取財等罪嫌向嘉義地方法院聲請羈押禁見。

嘉義地方法院今天表示，陳女、黃男有事實認為2人有勾串共犯之虞，且取款次數約10次，有反覆實施特性，被害人受騙金額甚多，規模龐大，屬集團式犯罪，有較高對刑事訴訟程序保全需求，因此，裁定2人羈押並禁見通信。

嘉義地院指出，蔡男供稱常與詐欺集團綽號「白白」等人聯繫，共犯尚未到案，有事實認為有再犯、串證之虞；蔡男曾多次因擔任車手被查獲、起訴，有事實足以認為有反覆實施加重詐欺罪嫌，因此，裁定羈押並禁見通信。