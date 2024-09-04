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醫院女出納員侵占公款近60萬 南投地院判刑6月

中央社／ 南投縣4日電

陳姓女子任醫院出納員，卻做假帳、私吞現金等侵占59萬6145元用來付貸款、保險費、子女學費，東窗事發後陳女願全數償還，法院依業務侵占罪判有期徒刑6月、緩刑4年。

根據南投地方法院刑事簡易判決，49歲陳女在竹山鎮一家醫院擔任行政助理兼出納員，負責收取櫃台現金、安養機構帳款等醫療費用及提領醫院帳戶存款等業務，但陳女因經濟來源不穩，竟自民國109年10月至110年9月3日止，基於業務侵占接續犯意私吞醫院公款。

陳女任職期間多次侵占零用金、櫃台現金收入、帳戶提領存款等，扣除支出後，不法獲利新台幣59萬6145元，用來支付貸款、保險費、子女學雜費，後來陳女向醫院管理部蔡姓主任告知挪用公款，蔡姓主任著手查核陳女經手款項並報案，南投地檢署提起公訴。

法院宣判前，陳女與醫院達成調解，陳女允諾先還款20萬元，餘款39萬6145元分40期給付，醫院也同意收到全部款項後不追究陳女業務侵占刑事責任，並同意法院給予陳女附條件緩刑宣告；因此，南投地方法院依業務侵占罪判刑6月，可易科罰金，緩刑4年。全案可上訴。

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