製過期「混蛋」標台灣還瞞知名糕餅業 桃檢起訴上下游3公司求重刑

桃市仲毅農產品公司涉嫌將巴西、泰國進口蛋與國產蛋混合，產地標示為「台灣」，案經檢調向上溯源，發現瑞牧食品涉嫌以過期雞蛋交仲毅農產品、新英蛋品科技2下游加工廠製成過期液蛋銷售。桃園地檢署偵結，認為瑞牧食品等3公司吳姓等10人違反食品安全衛生管理法、加重詐欺、行使業務登載不實文書及對商品為虛偽標記等罪嫌起訴，建請從重量刑，同時聲請沒收3公司不法所得共新台幣4291萬8026元。

桃檢說明，本案由民生犯罪專組檢察官徐明光指揮法務部調查局桃園市調查處，辦案團隊經詳盡蒐證後分別發動3次搜索21處，查扣瑞牧公司等3公司建物及土地，被告仲毅農產品吳姓負責人、瑞牧食品林姓管理部經理及瑞牧食品洪姓作業員、新英蛋品科技公司賴姓負責人等4人經檢察官訊問後聲請羈押獲准。

起訴指出，被告瑞牧食品吳姓總經理為解決公司囤積過多過期次蛋問題，竟指示被告林姓管理部經理、洪姓作業員於2023年3至10月間，將瑞牧公司的過期次蛋交與仲毅農產品、新英蛋品科技公司加工製作為液蛋，當中不乏明顯發黑、腐爛的次蛋，待加工製作為液蛋後，瑞牧公司再將仲毅、新英製造的過期液蛋，出貨與瑞牧公司不知情的下游客戶，作烘焙、餐點之用。

又被告仲毅農產品公司吳姓負責人自農業部委託財團法人中央畜產會進貨巴西、泰國的進口蛋，吳男於2023年9月間將巴西蛋、泰國蛋混合為國產蛋，加工製作成未殺菌液蛋產品，竟未如實標記原產地國名，虛偽標記原料蛋為「台灣」，且明知巴西、泰國進口蛋即將逾有效日期，而以製作液蛋日加7日的方式，作為液蛋有效日期，已超過巴西、泰國進口蛋的有效日期，銷售給不知情下游客戶，讓下游客戶將逾期液蛋製作為蛋製產品，又銷售給廣大民眾。