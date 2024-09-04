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5年內2次酒駕罰12萬 台南分署查封他土地才繳清
台南陳姓男子前年2月駕駛自用小客貨車行經安南區青砂街，經警攔查酒測超標，因5年內第2次酒駕遭台南市府交通局加重處罰12萬元，逾期未繳納，被移送行政執行署台南分署強制執行，經查封農地後一波三折，他承諾分期又失約，經扣押存款僅扣得5千多元，再次勸繳才繳清罰鍰。
台南分署表示，去年12月間分案受理後，執行人員查得陳在台南安南區有一筆農地，通知地政機關辦理查封登記，後經執行人員通知他到場，他承諾分6期繳納，卻又未依約繳納。
執行人員核發執行命令扣押存款，僅扣得存款5220元，上月初再與他聯繫勸繳，陳自知再這樣下去，也不是辦法，上月23日自行到場繳清罰鍰。
台南分署呼籲，「酒駕零容忍」，在飲酒之後，應多利用大眾運輸、指定駕駛或計程車代步切勿自行開車，共同維護用路人的生命安全，切勿心存僥倖，挑戰公權力。同時，提醒民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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