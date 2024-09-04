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東引飛彈連士官國慶日打架 判決意外揭神秘單位進駐前線

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

空軍防空飛彈指揮部王姓中士不滿陳姓上士質疑沒協助餐後整理，前年國慶日當天晚間動手痛毆陳男，造成陳男多處受傷，王男事後被高雄地院依對長官施強暴罪，處6月徒刑，緩刑兩年；王、陳服役於該部793旅第631營第2連，但該連為愛國者飛彈連，判決意外揭露國軍防空飛彈部署狀況，引起軍迷討論。

判決指出，王姓中士為該連行政督導士，前年國慶日晚間6時許，擔任值星班長的陳姓上士質疑王男飯後為何沒協助餐後整理，王男不滿陳男質問，兩人爆發口角衝突大大出手。

陳男衝突中被王男推倒，陳男失去重心往後跌進副連長室，背部撞擊移動式儲存媒體櫃的把手，導致背部出現兩處大面積挫傷。

值星官葉姓中尉見狀趕緊上前勸架，將兩人拉開後逐層往上級通報，王男經調查後被憲兵隊移送法辦。

高雄地檢署偵查時，王男坦承動手，檢方認為王男嚴重破壞軍紀，斲傷軍隊士氣及整體戰力，間接造成國防安全負面影響，請法院從重量刑。

法院審理後，王男同意賠償13萬6千元，陳男答應和解，法官考量王案發後應知所警惕，相信他無再犯之虞，因此依違反陸海空軍刑法「對於長官施強暴罪」判刑6月，另宣告緩刑2年，可上訴。

王男、陳男都服役於空軍防空暨飛彈指揮部，該部隊負責台灣空防安全，包含愛國者二、三型，天弓二、三型等防空飛彈系統都由該部指揮，但飛彈部署情形機敏，外界只能經政府標案推敲部署狀況。

判決揭露兩名士官均服役於空軍防空暨飛彈指揮部793旅第631營第2連，根據本報新聞資料，該連主要應為愛國者三型飛彈為主，駐地均為本島，為何派駐東引，軍事迷討論熱烈。

國軍清晨於屏東九鵬基地及東部海、空域展開精準飛彈射擊演練。圖為國造天弓三型發射車。記者曾原信／攝影
國軍清晨於屏東九鵬基地及東部海、空域展開精準飛彈射擊演練。圖為國造天弓三型發射車。記者曾原信／攝影

國慶 愛國者飛彈 空軍

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