誤信AI抽股欲匯款 警偕郵局阻詐保台中男5個月薪水

鄭姓男子誤信網路上「AI系統抽股」廣告，加入假客服聯繫，日前到台中某郵局要匯款新台幣15萬元投資，行員發現報案，警方到場確認詐騙阻詐，讓鄭男感謝警方幫他保住5個月薪水。

台中市警察局烏日分局今天表示，龍東派出所8月28日上午9時10分，接獲龍井區轄內郵局通報稱，有一名男子聲稱要歸還朋友出國代購商品款項，但朋友名字及代購商品細節均回答不出來，疑似遭詐騙。

警方到場後，60歲鄭男才表示，他近日在網路上看到AI系統參加抽籤股票訊息，點選網址後有客服人員與他聯繫，客服稱透過「量化帳戶儲值」後，在量化交易下，投資報酬率達260%，並經系統抽中2張未上市櫃股票，讓他相當心動準備投入資金申購。

此外，詐團假扮客服還叮嚀鄭男，「要臨櫃匯款時請不要講投資」、「只說朋友往來就可以了，態度要堅定」等語；鄭男當天到郵局要臨櫃要匯款15萬元，行員察覺有異報案，經員警查看他的手機訊息確認為詐騙，在警方勸說下他才放棄匯款，並感謝警方與行員幫他保住5個月薪水。