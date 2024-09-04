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空軍中士推值星官害跌傷 賠逾13萬和解換緩刑

中央社／ 高雄4日電

空軍防空暨飛彈第631營王姓中士不滿遭陳姓值星士質問，推陳男腰部致背部撞到媒體櫃把手受傷；高雄地院審酌王男賠償13萬6000元和解，依對長官施暴脅迫罪判6月、緩刑2年。

高雄地方法院法官認為，王男僅因細故即推擠長官致跌倒受傷，危害軍紀並損及部隊團結，更破壞部隊長官領導威信；念在其犯後坦承犯行，且在審理期間以新台幣13萬6000元達成調解，被害人陳男也請求從輕量刑。

法官審酌，王男有心彌補犯罪所生損害，據此依陸海空軍刑法第49條對長官施暴脅迫罪判處有期徒刑6個月、緩刑2年。全案可上訴。

判決指出，時任空軍防空暨飛彈第793旅所屬空軍防空暨飛彈第631營王姓中士民國111年10月間在副連長室門口，遭陳姓值星士質問為何沒到餐廳協助整理，王男不服並與對方發生口角。

雙方吵到一半時，王男氣不過便以雙手推陳男腰部，致對方往後跌進副連長室，背部撞擊移動式儲存媒體櫃把手，並造成2處擦挫傷；當時中尉連值星官行經見狀，便將王男犯行逐級向上回報，依法送辦。

空軍 飛彈 餐廳

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