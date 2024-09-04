追撞逼車致友人車倒地不治 他遭5警輪番逼問…法官認不正詢問

洪姓男子相識50年的同姓友人，認他積欠賭博抽頭金10萬元，自前年10月起傳簡訊催討，他否認欠債，友人趁他返鄉投票時討債，雙方互毆，友人騎機車離開，他駕車尾隨二次追撞逼車，致友人失控人車倒地而不治，他被訴殺人罪，但法官認案發當天警詢筆錄不正訊問，讓國民參審添變數。

洪男殺人案進入協商程序，然而，檢辯雙方聲請調查證據，因意見不同，合議庭裁定檢察官聲請調查「被告111年11月27日警詢供述」無證據能力，及辯護人聲請履勘現場部分，有調查必要性。

合議庭指出，經勘驗當天製作筆錄過程的錄影檔，確認情形的確如辯護人所述警員向被告宣稱因派出所警力不夠，並經被告同意而由1位警員詢問被告並製作筆錄。但其後詢問被告的過程中，同時出現至少4位警員加入詢問被告。

合議庭表示，此次員警詢問被告的過程，勘驗後確認有全程錄影，即使警員單獨1人詢問並製作筆錄不符合刑訴法規定，但全程錄影，仍不足以作為否定證據能力的原因。

不過，合議庭認為，經受命法官勘驗警詢影像檔，就被告有無殺害被害人的犯意部分，雖是由原先製作筆錄的警員主問（Ａ警員），但全程共有5位警員輪番發言，出現「再辯啊、再辯啊、再辯啊。什麼叫著生驚？你再辯沒關係啦...」（Ｃ警員）、「（被告：因為他叫我吵架，他要讓我死啊，我要...）對啊，所以你、所以你意思是你要讓他著生驚就是要讓他死嘛」（Ａ警員）、「啊他要讓他死嘛」（Ｃ警員）、「對方要讓他死啊，你也要讓他死」（Ｄ警員）、「你也要讓他死」（Ｃ警員）

最後Ａ警員詢問被告「這樣我問你，你沒有撞到他，但是你做這個行為，你加速切到他正後面，你讓他著生驚，你是為了要怎樣？你知道我的意思嗎？你是要他怎樣啦？你要讓他著生驚，然後呢？你要讓他死嗎？」，被告回答「我看他會不會摔死，我看是他弄看看會不會讓他摔死」，之後被告又說「我就是要嚇唬他啦」。

經3警員一再確認被告是否「希望被害人摔死」，被告兩度回以「嗯」，但第一次有「輕輕搖晃頭」的動作。

合議庭認為，多位員警輪番的發言，分別屬於提問、質疑、擴張被告語意與誘導，此等情形，雖尚未達到辯護人所主張的「脅迫」程度，但已屬法律上不應容許的強力壓迫與誘導，足以使被告的陳述產生不自由的情形，屬於刑訴法中的「不正之方法詢問」。