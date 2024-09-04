高雄男鑽好市多冰櫃害商品全下架 瞎扯「被吸住」遭法官打臉下場曝

高雄王姓男子與林姓、黃姓友人到好市多賣場逛街，林男卻鑽入乳品冷藏櫃嬉鬧，把自己當商品在內「待售」，影片曝光後驚動衛生局到場稽查，害好市多下架所有冷藏櫃飲品，警方循線傳喚3人到案，林男辯稱「被冰箱熱漲冷縮吸住」，法官依違反社會秩序維護法「藉端滋擾公司行號」，判林男及上傳影片的黃女3000元罰鍰。

上月7日下午3點多，王姓男子持卡帶著林、黃二人到好市多中華店消費，林男卻鑽進乳品區的冷藏櫃舞動，還拿手機計算機鍵入「10000」，暗指自己以萬元出售，黃女則拿出手機拍下錄影，並將影片上傳至IG，結果畫面流出後引來網友砲轟。

警方當天循線通知王男、林男、黃女到案說明，他們表示單純一時好玩，才在賣場內作出踏進冷藏櫃等行為，對於這樣的行為造成賣場困擾也致歉，雖好市多未提告，但林男嬉鬧、黃女拍片上傳的行為仍被警方依社會秩序維護法移送裁罰。

高雄地院簡易庭審理時，林男卻辯稱是冰箱門熱漲冷縮將他吸住，讓他無法立即開啟冰箱門離去，才會揮動手腳吸引同伴注意來救他；王男則稱林男個性活潑，看到鏡頭就會表演。