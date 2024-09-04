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高雄男鑽好市多冰櫃害商品全下架 瞎扯「被吸住」遭法官打臉下場曝

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄王姓男子與林姓、黃姓友人到好市多賣場逛街，林男卻鑽入乳品冷藏櫃嬉鬧，把自己當商品在內「待售」，影片曝光後驚動衛生局到場稽查，害好市多下架所有冷藏櫃飲品，警方循線傳喚3人到案，林男辯稱「被冰箱熱漲冷縮吸住」，法官依違反社會秩序維護法「藉端滋擾公司行號」，判林男及上傳影片的黃女3000元罰鍰。

上月7日下午3點多，王姓男子持卡帶著林、黃二人到好市多中華店消費，林男卻鑽進乳品區的冷藏櫃舞動，還拿手機計算機鍵入「10000」，暗指自己以萬元出售，黃女則拿出手機拍下錄影，並將影片上傳至IG，結果畫面流出後引來網友砲轟。

警方當天循線通知王男、林男、黃女到案說明，他們表示單純一時好玩，才在賣場內作出踏進冷藏櫃等行為，對於這樣的行為造成賣場困擾也致歉，雖好市多未提告，但林男嬉鬧、黃女拍片上傳的行為仍被警方依社會秩序維護法移送裁罰。

高雄地院簡易庭審理時，林男卻辯稱是冰箱門熱漲冷縮將他吸住，讓他無法立即開啟冰箱門離去，才會揮動手腳吸引同伴注意來救他；王男則稱林男個性活潑，看到鏡頭就會表演。

法官認為，若林男無法脫困，通常會立即通知賣場服務人員協助，不可能藉機嬉鬧表演，還拍成影片上傳博取網友注意，不採信林男說詞，依依違反社維法「藉端滋擾公司行號」各判罰林男和錄影上傳的黃女3千元，可抗告。

高雄林姓男子爬進好市多冷藏櫃嘻鬧，恐有污染食物疑慮，引起網友痛批。取自黑色豪門企業
高雄林姓男子爬進好市多冷藏櫃嘻鬧，恐有污染食物疑慮，引起網友痛批。取自黑色豪門企業
高市衛生局獲報後前往好市多賣場稽查。圖／衛生局提供
高市衛生局獲報後前往好市多賣場稽查。圖／衛生局提供

好市多 影片 賣場

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