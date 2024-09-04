ACE王牌交易所詐騙案全案1590餘人受害 檢今追加起訴133人
「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰潘奕彰等人，涉勾結虛擬貨幣詐團吸金逾8億元，台北地檢署於今年4月底起訴32人。隨後陸續有被害人提告，檢方追查，今依涉犯詐欺取財、組織犯罪防制條例等罪，追加起訴潘奕彰等133人，均建請法院從重量刑。
檢方今追加起訴的133人包括：新增起訴102名業務員、4名分會長，其餘27人已於前案起訴。全案共有1590餘人，詐欺損害金額逾10億元。
檢方查出，律師王晨桓為時任ACE交易所總裁，擔任詐團軍師從事法律指導，透過銷售各式虛擬貨幣及區塊鏈產品，詐騙洗錢規模至少22億元，與妻子魏婉菁替詐團洩密串滅證，涉嫌組織犯罪、加重詐欺等罪遭起訴。
潘奕彰、通緝犯林耿宏、詐欺直銷團隊IMBA理事長林若蕎、副理事長陳錦暘4人為犯罪核心，利用專業知識、幣圈影響力聯手誆騙民眾，致1200受害，惡性重大，建請判處20年以上徒刑，蓮池精舍住持林淑芬、王牌交易所策略長詹智雄等求刑15年。
王晨桓扮演軍師協助詐團塑造垃圾幣具流通性假象，提供房屋供林耿宏居住，將犯罪所得洗至境外，阻撓檢警追查；另以誇大話術詐欺何姓茶商7000萬元，犯後毫無悔意，建請判處12年以上徒刑。
林耿宏等人明知MOCT幣、CSO幣、FITC幣、NFTC幣、BNAT幣僅是電腦程式產出的電子訊號，編寫不實虛擬貨幣白皮書、經營王牌交易所、ProEx交易所，將虛擬貨幣上架，並成立IMBA直銷團隊推銷，利用網媒散布假新聞並在交易所操縱幣價，誆騙民眾投資，經換算後不法所得約達22億餘元。
檢方於4月起訴林耿宏等人後，陸續有被害人提告，檢方今依涉犯詐欺取財之3人以上共同以網際網路對公眾散布犯詐欺取財罪、組織犯罪防制條例之參與犯罪組織、期貨交易法之未經許可擅自經營期貨交易業務等罪，追加起訴潘奕彰、分會長及業務員等133人，均建請法院從重量刑。
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