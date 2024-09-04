媽媽不懂法律逾期居留16年 新二代求助政府重獲合法居留權

51歲菲律賓新住民阿珍（化名）嫁作台灣婦27年，因婚姻和家庭變故，沒辦歸化國籍手續又逾期居留長達16年，一直過著躲藏怕被查緝的日子，她的孩子已成年懂事而主動求助，彰化移民署協助辦完相關手續並繳清罰款，阿珍領到新居留證直呼是最美好的中秋節禮物。

阿珍透過親友介紹結婚並辦理來台依親，因家庭變故和不了解台灣法令，放棄菲籍卻沒完成中歸化我國國籍的手續，也沒續辦理居留證延期，與配偶離婚之後逾期居留至今16年。

沒國籍的阿珍無法回母國，在台沒身分形同「隱形人」，但善盡母職撫養兩個兒子長大，因沒合法身分只能打工，母子三人經濟拮据同住一間租來的房間，她沒健保，生病都買成藥，最糟的是怕被發現遭遣返，平日低調且看到警察和陌生人就躲藏。

阿珍的兩個兒子已成年，不忍心見媽媽提心吊膽度日，又生父已去世，決定幫媽媽爭取合法身分，查明法令後主動向政府求助，轉介到彰化移民署，基於人道考量及家庭團聚權協助她辦理逾期罰鍰手續和重辦居留證。

移民署中區事務大隊彰化縣服務站和彰化縣警察局外事科，在中秋節前夕把核發的居留證交給阿珍；她說，已把台灣當成家鄉，能再次拿到居留證，終於可以光明正大地生活，她非常開心，未來會注意自己的居留效期。