執行署嘉義分署拍賣 3輛車比不上1輛三陽大重機

行政執行署嘉義分署昨日進行汽機車拍賣程序，吸引超過13組人到場搶標，共有4案成交，1輛三陽大型重型機車以6萬2千元拍定，比3輛汽車拍定價3萬2千元拍定價額還高，幾乎高出1倍。機車得標人廖先生滿意以這價錢得標，機車將給小孩上大學使用。

嘉義分署表示，昨天進行5輛汽車及1輛機車拍賣，拍賣關注焦點就是以最高額拍定的2023年出廠三陽150c.c大型重型機車，該輛機車為上個月流標後第2次拍賣，多位民眾鎖定想搶便宜。開始拍賣後競相舉牌喊價，最後以高於底價的6萬2千元拍定。

拍定人廖先生向分署人員表示，很滿意以此價格買到機車，並表示要給小孩上大學使用。

另外拍定的3輛汽車分別是中華、國瑞及納智捷各廠牌車輛，因出廠時間逾10年以上，並有多筆欠稅及罰鍰，分別拍得1萬元至1萬2千元不等。拍定價錢共3萬2千元。

1輛機車拍定價比3輛汽車還高，甚至近1倍，嘉義分署表示，主因是出廠時間及實用性加上欠稅、罰鍰，使得機車拍賣價高於3輛汽車的結果。經網路查詢這輛機車新車價約10萬元上下。