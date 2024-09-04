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影／台中女要匯30萬改口稱要還錢和投資 行員關懷一問果然遇詐騙

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中33歲林姓女子到沙鹿區某銀行要匯30萬元，行員關懷問匯款原因，她先說要還錢給同事，又改稱要投資，行員查覺有異通報警方，員警到場了解，查出林女果然遇到假投資、真詐騙案。

林姓女子前天上午到沙鹿區某銀行欲匯款30萬元，行員原以為林女正常匯款，還是隨口關懷詢問林女匯款原因，林女原稱要還錢給同事，追問下又改稱要投資，行員聽聞林女的說法反覆，懷疑林女可能遭詐騙，通報警方到場了解。

台中市清水警分局光華派出所警員陳楷淇、柯儀庭獲報後立即到場，見可能遭詐騙林女年齡相仿，即與林女對談了解原因，警方想請林女提供對話內容時，她突然說「我一定要給你看嗎？」更讓警方懷疑，警方以經驗說明「被騙者通常先加入LINE群組、再由群組內自稱老師代理，再由自稱客服代理等等，提供帳號要你投資」，這就是典型投資詐騙。

林女才驚覺自己受騙，警方藉機向林女各項詐騙手法及保護措施，並協助她檢視其手機與詐騙集團的通訊內容，發現詐騙集團不只教導林女如何以話術騙行員及警方後順利匯款，林女也安裝了詐騙集團推薦的「投資APP」，在員警的勸說下放棄匯款，並將詐騙集團的LINE帳號封鎖，以避免再度被騙。林女感謝警方及行員幫忙後，離開前警方向林女表示「希望不要再看到你(被詐騙)」。

清水警分局表示，很多民眾會在網路上莫名接收到許多社團、群組的投資訊息，看到社群中將投資獲利的方法吹捧得天花亂墜，民眾信以為真也未深入了解，甚或對投資標的的知識較為薄弱，詐騙集團利用這點，欺騙民眾以投資的名義匯款到不明的帳戶，再以華而不實的網站、APP、漲跌圖，讓民眾誤以為獲利可期，一再將自己的血汗錢投入詐騙集團的陷阱內，造成巨大損失。

台中一名女子到銀行要匯30萬元，說詞不一，行員關懷並通報警方，她果然遇到詐騙。圖／警方提供
台中一名女子到銀行要匯30萬元，說詞不一，行員關懷並通報警方，她果然遇到詐騙。圖／警方提供

LINE 同事 詐騙集團

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