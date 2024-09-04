涉非法挖工程師 8陸企在台據點遭搜

調查局追查北方華創微電子裝備公司等八家陸企，以境外基金、台資或僑外資透過在台辦事處或台資企業等方式，挖角半導體工程師或筆電科技研發團隊等人員，上月搜索詢問被告及證人共六十五人，依台灣地區與大陸地區人民關係條例等罪偵辦。

調查局報請台北、新北、士林、新竹地檢署指揮偵辦，上月十九日至卅日搜索卅處所，清查八家陸企非法在台挖角高科技人才。

據調查，北方華創連續三年登大陸電子信息競爭力百強，主要客戶包括中芯國際集團、長江存儲科技公司等高端半導體設備製造商，透過在台辦事處及台資企業，挖角半導體相關設備工程師。

上海瀚薪科技公司以碳化矽做為第三類半導體材料，可運用於車用二極體、５Ｇ、衛星通訊功率放大器、新能源電力控制系統等產業，接受大陸國家集成電路大基金的子基金及中共財政部中小企業發展基金入股投資，透過境外空殼公司將資金引來台，從事第三類半導體功率元件研發，挖角工程師。

同方股份公司以「假台資真陸資」在台成立公司據點，挖角浩鑫公司筆電科技設計研發團隊近百人，作為同方旗下筆電品牌在台研發中心。

成都銳成芯微科技公司以「假僑外資真陸資」在台設辦事處，為規避查緝，要求在台員工將健保轉投保至工會、公所或依附配偶投保。