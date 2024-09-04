聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉非法挖工程師 8陸企在台據點遭搜

聯合報／ 記者房荷庭／台北報導

調查局追查北方華創微電子裝備公司等八家陸企，以境外基金、台資或僑外資透過在台辦事處或台資企業等方式，挖角半導體工程師或筆電科技研發團隊等人員，上月搜索詢問被告及證人共六十五人，依台灣地區與大陸地區人民關係條例等罪偵辦。

調查局報請台北、新北、士林、新竹地檢署指揮偵辦，上月十九日至卅日搜索卅處所，清查八家陸企非法在台挖角高科技人才。

據調查，北方華創連續三年登大陸電子信息競爭力百強，主要客戶包括中芯國際集團、長江存儲科技公司等高端半導體設備製造商，透過在台辦事處及台資企業，挖角半導體相關設備工程師。

上海瀚薪科技公司以碳化矽做為第三類半導體材料，可運用於車用二極體、５Ｇ、衛星通訊功率放大器、新能源電力控制系統等產業，接受大陸國家集成電路大基金的子基金及中共財政部中小企業發展基金入股投資，透過境外空殼公司將資金引來台，從事第三類半導體功率元件研發，挖角工程師。

同方股份公司以「假台資真陸資」在台成立公司據點，挖角浩鑫公司筆電科技設計研發團隊近百人，作為同方旗下筆電品牌在台研發中心。

成都銳成芯微科技公司以「假僑外資真陸資」在台設辦事處，為規避查緝，要求在台員工將健保轉投保至工會、公所或依附配偶投保。

半導體 團隊

延伸閱讀

陸資「竹間科技」涉非法來台設智能客服平台9年 負責人15萬交保

調查局偵辦8陸企挖角竊密案 「北方華創」涉非法挖角工程師

日本管控半導體 大陸反制

陸企財務造假 加重處罰

相關新聞

打工涉當詐騙車手…法律系大一生收押 稱「才剛念還不懂法律」

中部某私立大學法律系學生鄔姓男子涉擔任假投資詐騙集團車手，向被害人取款時被警方逮捕，稱上網應徵業務工作，還說「才剛念而已...

網路戰機密涉賣陸方 憲兵中尉起訴

負責衛戍首都台北市的憲兵二○二指揮部被大陸滲透，韓姓中尉上網借貸認識大陸人士，涉嫌利用林姓連長提供的內網帳號及密碼，下載...

涉非法挖工程師 8陸企在台據點遭搜

調查局追查北方華創微電子裝備公司等八家陸企，以境外基金、台資或僑外資透過在台辦事處或台資企業等方式，挖角半導體工程師或筆...

包庇賭場、隱匿賭資、詐騙同事 板橋黑心巡佐求重刑

新北市海山分局江翠派出所巡佐陳信榮，涉嫌包庇在板橋、三重經營麻將賭場的業者陳宥銓、呂正隆，提供個人帳戶收取賭資、賭債及抽...

陸資「竹間科技」涉非法來台設智能客服平台9年 負責人15萬交保

陸資企業中國竹間智能科技（上海）有限公司，涉嫌從2015年起長達9年，在台非法從事業務活動，設置智能客服平台，調查局日前...

陸資非法挖角竹科頂尖科技人才 檢搜索21處查出5案9人交保

中國大陸科技公司虎視眈眈，利用「假台資、真陸資」手法在台非法成立公司，再挖角大批台灣科技人才為陸方科技公司效力，不僅損害...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。