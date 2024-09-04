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網路戰機密涉賣陸方 憲兵中尉起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

位於府方後側的憲兵202指揮部。圖/記者洪哲政/攝影
位於府方後側的憲兵202指揮部。圖/記者洪哲政/攝影

負責衛戍首都台北市的憲兵二○二指揮部被大陸滲透，韓姓中尉上網借貸認識大陸人士，涉嫌利用林姓連長提供的內網帳號及密碼，下載資通電軍網路戰防禦手冊等軍事機密資料，收受約廿六萬元交付對方。橋頭地檢署昨依貪汙治罪條例、國家安全法起訴韓，建請法院從重量刑，依洩密罪起訴林。

檢調查出，韓姓男子前年十二月任職憲兵二○二指揮部時，因缺錢瀏覽網路借貸廣告，聯繫綽號「聲音好聽」的大陸人士借錢，但無力還錢，對方得知韓任職部隊，以抵債為由加上利誘，要求交付軍事機密；韓將業務文書夾帶出營區，持手機拍照傳給對方，收受價值約廿三萬元的七二二二顆泰達幣。

事後韓借調至替代役訓練中心擔任副中隊長，無法登入憲兵公務電腦，今年二月十一日下午赴二○二指揮部找連長林姓男子，謊稱想調回，希望登入內網下載調動所需資料，林聽信韓說法，提供內網帳號及密碼；韓在林的辦公室登入內網，下載資通電軍網路戰主動防禦手冊等多筆軍機，影印後持手機拍照傳給「聲音好聽」，得手價值約三萬元的九二九顆泰達幣。

橋檢今年一月查獲海巡署第六岸巡隊吳姓女下士盜賣軍機案，查出吳上網借貸認識大陸人士，拍攝外離島防衛計畫、演練紀錄等傳給對方，獲利七萬三千元，今年五月依違背職務收受賄賂、國家安全法等罪起訴，另外查出韓也被該大陸人士吸收，林則被韓利用。

檢方起訴韓、林，認定韓身為軍人，竟為一己私利罔顧國家安全，兩次交付軍機給「聲音好聽」，為避免被清查金流，收取價值約廿六萬元泰達幣，建請從重量刑。

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