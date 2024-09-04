打工涉當詐騙車手…法律系大一生收押 稱「才剛念還不懂法律」

中部某私立大學法律系學生鄔姓男子涉擔任假投資詐騙集團車手，取款時被警方逮捕，稱上網應徵業務工作，還說「才剛念而已不懂法律」。記者陳宏睿／翻攝

中部某私立大學法律系學生鄔姓男子涉擔任假投資詐騙集團車手，向被害人取款時被警方逮捕，稱上網應徵業務工作，還說「才剛念而已不懂法律」，檢方依詐欺罪聲押獲准。另外，刑事局偵破竹聯幫成員許姓男子為首車手集團，查出鄭姓車手曾延遲提領一百萬元贓款，拖到帳戶被警示領不出，被詐團送至柬埔寨機房工作半年抵債。

警方調查，台中市退休七旬張姓老翁今年六月加入「聯聚國際投資公司」LINE投資群組，對方稱代操投資台股穩賺不賠，他兩次各交付五十萬、四十萬元給詐團車手，欲兌現獲利時被要求再繳兩百萬元保證金，經女兒檢視對話紀錄發現，帶至中市第二警分局報案。

張配合警方，以交付兩百萬元為由，與歹徒相約上月卅日在中市長青公園見面，公園正在施工，員警戴工程帽、穿反光背心，喬裝施工人員埋伏，逮捕到場取款的十九歲鄔姓男子，發現他竟就讀中部某私立大學法律系一年級。

鄔稱，在臉書社團應徵業務工作，不知是從事詐騙，依公司指示赴指定地點取款，每次酬勞兩千元，半個月來取款三次共賺六千元，但未清點取款金額；員警質問為何讀法律卻知法犯法，他回說「才剛念而已不懂法律」。警詢後依詐欺罪移送，檢方以犯罪嫌疑重大、有串滅證之虞，聲押獲准，持續追查詐團成員。

另外，有股市假投資詐團透過網路騙被害人匯款，竹聯幫成員卅三歲許姓男子涉指揮車手提領，向卅三人騙走數千萬元。

今年三月起車手陸續落網，其中鄭姓男子稱，他曾延遲提領，人頭帳戶因涉詐被警示而領不出一百多萬元，被詐團斥責，去年八月送去柬埔寨的詐團機房工作抵債，雖未被凌虐，但要打電話騙各國華人，直到「業績」足以彌補詐團損失金額才重獲自由，請朋友匯錢給他買機票，今年春節後返台。

刑事局偵八大隊、高雄市警方三月至七月查獲許、鄭等十四人，查扣存摺、手機、棍棒及贓款一六八萬元，依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送。