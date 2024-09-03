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包庇賭場、隱匿賭資、詐騙同事 板橋黑心巡佐求重刑
新北市海山分局江翠派出所巡佐陳信榮，涉嫌包庇在板橋、三重經營麻將賭場的業者陳宥銓、呂正隆，提供個人帳戶收取賭資、賭債及抽頭金隱匿金流，利用警用系統替業者追債從中A錢，還以投資名義詐騙同事。新北地檢署依貪汙收賄、公務員營利賭博、洩密及違反個資法等罪，起訴陳員和另名濫查個資的林姓員警及陳、呂2名業者，並向法院求處重刑。
檢察官論罪時，認為陳信榮明目張膽在距離派出所不到350公尺的地方包庇讀場，時間長達5年，利用警用系統違法追債，缺錢周轉時竟連同為警職的同仁都不放過，以投資詐財，其漠視法治惡性可見一斑，「實難認有任何寬認之餘地，建請從重量刑，以清吏治。」
檢方查出，陳信榮不僅自2020年起包庇陳宥銓的賭場，自己也參與賭博還幫忙攬客。相關賭客賭資、事後償還賭債和現場抽頭金，則一律匯入陳信榮的銀行帳戶，避免現場出現現金遭到查緝，卻也因此造成其個人帳戶出現上億元金流而被示警。
此外，自2021年起，陳信榮與不知情的林員，多次利用查詢警用系統替呂男追賭債，雙方再議定抽成，結果賭客還債的分期付款，不僅被陳員抽成，還私下A走部分款項，甚至還有曾姓賭客前後共還了20萬元，全部被陳員A走，分文未到債主手上。
2019年8月間，陳信榮還將歪腦筋動到同事身上，佯稱替翁姓商人在外招募資金投資柬埔寨家具工廠，藉此分別向4人詐得共550萬元，其中還包括一名任職警政署的警官，但陳員收到上述資金後，卻全部挪用花費殆盡。
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