快訊

帕運桌球／程銘志直落三退塞爾維亞名將 明凌晨爭金牌

2026決戰賴清德本命區！TVBS民調曝藍綠台南市長人選：僅她勝謝龍介

北檢外挺柯和四叉貓爆衝突 「小草」疑遭網路霸凌墜樓亡…四叉貓回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

包庇賭場、隱匿賭資、詐騙同事 板橋黑心巡佐求重刑

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市海山分局江翠派出所巡佐陳信榮，涉嫌包庇在板橋、三重經營麻將賭場的業者陳宥銓、呂正隆，提供個人帳戶收取賭資、賭債及抽頭金隱匿金流，利用警用系統替業者追債從中A錢，還以投資名義詐騙同事。新北地檢署依貪汙收賄、公務員營利賭博、洩密及違反個資法等罪，起訴陳員和另名濫查個資的林姓員警及陳、呂2名業者，並向法院求處重刑。

檢察官論罪時，認為陳信榮明目張膽在距離派出所不到350公尺的地方包庇讀場，時間長達5年，利用警用系統違法追債，缺錢周轉時竟連同為警職的同仁都不放過，以投資詐財，其漠視法治惡性可見一斑，「實難認有任何寬認之餘地，建請從重量刑，以清吏治。」

檢方查出，陳信榮不僅自2020年起包庇陳宥銓的賭場，自己也參與賭博還幫忙攬客。相關賭客賭資、事後償還賭債和現場抽頭金，則一律匯入陳信榮的銀行帳戶，避免現場出現現金遭到查緝，卻也因此造成其個人帳戶出現上億元金流而被示警。

此外，自2021年起，陳信榮與不知情的林員，多次利用查詢警用系統替呂男追賭債，雙方再議定抽成，結果賭客還債的分期付款，不僅被陳員抽成，還私下A走部分款項，甚至還有曾姓賭客前後共還了20萬元，全部被陳員A走，分文未到債主手上。

2019年8月間，陳信榮還將歪腦筋動到同事身上，佯稱替翁姓商人在外招募資金投資柬埔寨家具工廠，藉此分別向4人詐得共550萬元，其中還包括一名任職警政署的警官，但陳員收到上述資金後，卻全部挪用花費殆盡。

新北市警局海山分局巡佐陳信榮，涉嫌包庇麻將賭場，擅查民眾個資討賭債，還詐騙同仁，遭新北地檢署求處重刑。記者蔣永佑／攝影
新北市警局海山分局巡佐陳信榮，涉嫌包庇麻將賭場，擅查民眾個資討賭債，還詐騙同仁，遭新北地檢署求處重刑。記者蔣永佑／攝影

個資 警察 賭博 賭場

延伸閱讀

看上同塊廢棄白鐵蓋擔心遭獨吞 板橋2街友大街爆拉扯

板橋警攔查 通緝犯拒檢撞4警機車遭逮送辦

母親經營12家非法賭場遭逮捕 韓韶禧首發聲回應

赤膊男開車衝撞4警車3輛民車 板橋警逮通緝犯起獲槍毒

相關新聞

包庇賭場、隱匿賭資、詐騙同事 板橋黑心巡佐求重刑

新北市海山分局江翠派出所巡佐陳信榮，涉嫌包庇在板橋、三重經營麻將賭場的業者陳宥銓、呂正隆，提供個人帳戶收取賭資、賭債及抽...

陸資「竹間科技」涉非法來台設智能客服平台9年 負責人15萬交保

陸資企業中國竹間智能科技（上海）有限公司，涉嫌從2015年起長達9年，在台非法從事業務活動，設置智能客服平台，調查局日前...

陸資非法挖角竹科頂尖科技人才 檢搜索21處查出5案9人交保

中國大陸科技公司虎視眈眈，利用「假台資、真陸資」手法在台非法成立公司，再挖角大批台灣科技人才為陸方科技公司效力，不僅損害...

中天被指為「中國大外宣傳聲筒」 要台灣基進付出代價又吞敗

中天電視不滿台灣基進前年6月在粉絲專頁和網站，呼籲「必須正視中國影響滲入台灣媒體的問題，例如旺旺三中（中天、中視、中時）...

林蔚山在職時濫權挪錢 更二審判賠尚志投資12億9262萬

大同集團前董事長林蔚山因違反證交法，被判刑8年、併科罰金3億元定讞，證券投資人及期貨交易人保護中心提損害賠償訴訟，先位請...

彰化毒男開車衝撞 不顧警鳴槍喝令停車…二審判刑8月

彰化縣郭姓男子在去年4月間駕駛轎車行經員林市時，不服警方盤查，除了衝上人行道外，還意圖衝撞警員，警方對空鳴槍喝令停車，郭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。