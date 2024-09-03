陸資非法挖角竹科頂尖科技人才 檢搜索21處查出5案9人交保

中國大陸科技公司虎視眈眈，利用「假台資、真陸資」手法在台非法成立公司，再挖角大批台灣科技人才為陸方科技公司效力，不僅損害台灣經濟利益，更威脅國家安全，新竹地檢署日前即搜索21處地點、帶回涉案39人，檢調將持續追查防止台灣機密技術外洩。

新竹地檢署表示，高科技產業已成為台灣重要經濟命脈，尤其新竹更是許多科技巨頭聚集的地區，近年卻面臨陸資竊取營業秘密及惡意挖角人才的目標，法務部調查局就截獲情資，有多家非法陸資企業透過非法挖角手段竊取台灣高科技機密技術案件，日前見時機成熟展開收網。

非法陸資都是利用高薪利用，挖角竹科的頂尖科技人才，從中非法獲取台灣高端半導體設備、第三類半導體及集成電路知識產權（IP）產品等關鍵技術。新竹地檢署8月19日至30日期間指揮台北市調查處、新北市調查處、台中市調查處、新竹縣調查站，搜索21處地點、訊問相關涉案人員39人次。

檢調查出，其中不乏知名大陸科技公司在台竊取科技情報，例如連續3年登上中國電子信息競爭力百強的中國北方華創微電子，即透過在台灣設辦事處，挖角台灣半導體相關設備工程師。