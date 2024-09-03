彰化毒男開車衝撞 不顧警鳴槍喝令停車…二審判刑8月

彰化縣郭姓男子在去年4月間駕駛轎車行經員林市時，不服警方盤查，除了衝上人行道外，還意圖衝撞警員，警方對空鳴槍喝令停車，郭仍擔心因持毒遭查辦而逃逸，警方通報攔截圍捕後，才順利查獲郭，起獲一小包安毒，一審依妨害公務罪，判郭8月徒刑，郭認量刑過重，上訴二審，台中高分院今駁回上訴，維持原判。

判決指出，郭姓男子（34歲）在去年4月20日下午3時許，駕駛轎車行經彰化縣員林市中山路一段、莒光路807巷一帶，被巡邏警員發現，郭車車頭有被撞毀的痕跡，警方開啟警示燈、警報器、擴音器示意郭停車受檢，郭擔心持有一小包安非他命被查獲，因此拒絕停車，加速逃逸。

警方沿途跟車，郭車行經員林市員林大道五段、龍富街時，郭見前方路口紅燈，為避免遭警攔停，隨即違規向右側人行道行駛，但因人行道設有石柱阻擋，無法往前通行，郭即開車向後倒退，衝撞林姓男子停放在路旁的轎車。

簡姓警員見狀下車喝令郭停車，郭仍不配合急踩油門，朝簡姓警員的身體衝撞，簡向一側閃避，但仍被簡車擦撞到身體，另名謝姓警員對空鳴槍，喝令郭停車，郭仍趁隙開車逃逸，警方通報攔截圍捕後，在同日下午3時許，在彰化縣花壇鄉查獲郭，起獲安非他命1小包（重0.3公克）、玻璃球吸食器1個。

一審依妨害公務罪，判郭8月徒刑，郭不服認量刑過重，上訴台中高分院，二審認為，一審量刑妥適，無過輕過重，駁回郭上訴，維持原判，仍可上訴。

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