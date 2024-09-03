快訊

開低走低不敵賣壓 台股下跌142點收22,092點

抓到了！涉嫌持刀砍傷2房仲 淡水社區主委逃亡17小時向警方投案

靠「走私1物」賺超大！北韓7年來非法收入破2000億元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化毒男開車衝撞 不顧警鳴槍喝令停車…二審判刑8月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣郭姓男子在去年4月間駕駛轎車行經員林市時，不服警方盤查，除了衝上人行道外，還意圖衝撞警員，警方對空鳴槍喝令停車，郭仍擔心因持毒遭查辦而逃逸，警方通報攔截圍捕後，才順利查獲郭，起獲一小包安毒，一審依妨害公務罪，判郭8月徒刑，郭認量刑過重，上訴二審，台中高分院今駁回上訴，維持原判。

判決指出，郭姓男子（34歲）在去年4月20日下午3時許，駕駛轎車行經彰化縣員林市中山路一段、莒光路807巷一帶，被巡邏警員發現，郭車車頭有被撞毀的痕跡，警方開啟警示燈、警報器、擴音器示意郭停車受檢，郭擔心持有一小包安非他命被查獲，因此拒絕停車，加速逃逸。

警方沿途跟車，郭車行經員林市員林大道五段、龍富街時，郭見前方路口紅燈，為避免遭警攔停，隨即違規向右側人行道行駛，但因人行道設有石柱阻擋，無法往前通行，郭即開車向後倒退，衝撞林姓男子停放在路旁的轎車。

簡姓警員見狀下車喝令郭停車，郭仍不配合急踩油門，朝簡姓警員的身體衝撞，簡向一側閃避，但仍被簡車擦撞到身體，另名謝姓警員對空鳴槍，喝令郭停車，郭仍趁隙開車逃逸，警方通報攔截圍捕後，在同日下午3時許，在彰化縣花壇鄉查獲郭，起獲安非他命1小包（重0.3公克）、玻璃球吸食器1個。

一審依妨害公務罪，判郭8月徒刑，郭不服認量刑過重，上訴台中高分院，二審認為，一審量刑妥適，無過輕過重，駁回郭上訴，維持原判，仍可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化縣郭姓男子去年4月間開車行經員林市時，因持毒不配合警員攔查，警員對空鳴槍喝令停車。圖／讀者提供
彰化縣郭姓男子去年4月間開車行經員林市時，因持毒不配合警員攔查，警員對空鳴槍喝令停車。圖／讀者提供
彰化縣郭姓男子去年4月間開車行經員林市時，因持毒不配合警員攔查，郭開車衝上人行道。圖／讀者提供
彰化縣郭姓男子去年4月間開車行經員林市時，因持毒不配合警員攔查，郭開車衝上人行道。圖／讀者提供

員林 妨害公務 毒品

延伸閱讀

北市人行道驚見「波浪狀」！地上還有不明黃藍格 用途曝光：駕駛小心

為救援海虎潛艦同袍落水殉難的張晁毓 入祀彰化忠烈祠

11嫌洗錢2220億越南盾均判無罪檢方上訴後…逆轉判有罪

中山高南下彰化段大貨車翻車 上班時間大塞車

相關新聞

維基百科寫他「向中國共產黨示好」 蔡衍明提告協會結果曝光

旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明不滿維基百科記載他「為向中國共產黨示好，因此買下中視、中天、中國時報」等語，提民事訴訟要求台...

為郭台銘收購連署書涉違選罷法 統促黨副主席李宗奎等8人今遭起訴

統促黨副主席李宗奎去年涉受北投溫泉大亨陳仲明委託，用300元為對價向民眾收購鴻海集團創辦人郭台銘與藝人賴佩霞參選總統、副...

彰化毒男開車衝撞 不顧警鳴槍喝令停車…二審判刑8月

彰化縣郭姓男子在去年4月間駕駛轎車行經員林市時，不服警方盤查，除了衝上人行道外，還意圖衝撞警員，警方對空鳴槍喝令停車，郭...

陸軍航特部上兵玩百家樂輸一屁股債 還被軍法送辦判2月

時任陸軍航空特戰指揮部鄭姓上兵服役期間上網賭博，趁著在營區寢室或休假在外時用手機下注百家樂，未料沒玩多久就輸掉4、5萬元...

11嫌洗錢2220億越南盾均判無罪檢方上訴後…逆轉判有罪

劉姓男子與大陸籍人士成立「御鑫支付水房」，從2021年10月起至隔年2月間，經手轉帳2220億元越南盾（折合約2億727...

首都憲兵被滲透！網路戰防禦資料交大陸…2軍官被起訴

負責衛戍首都台北的憲兵202指揮部被大陸滲透。曾在該單位任職的韓姓中尉，因借錢在網路認識大陸人士，遭對方利誘交付軍機，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。