維基百科寫他「向中國共產黨示好」 蔡衍明提告協會結果曝光

旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明不滿維基百科記載他「為向中國共產黨示好，因此買下中視、中天、中國時報」等語，提民事訴訟要求台灣維基媒體協會，容忍他自由編輯相關言論，台北地方法院認為協會未管理中文維基百科網站，判決蔡衍明敗訴，可上訴。

蔡衍明提告主張，台灣維基媒體協會2003年成立後，管理多項維基媒體計畫，包括中文維基百科等，然而維基百科卻記載他「為向中國共產黨示好，因此買下中視、中天、中國時報，並將中時集團改名為旺旺中時媒體集團」、「蔡衍明買下中時集團後，曾面見國台辦主任王毅，說明收購中時集團的過程」。

蔡衍明指出，維基百科還記載他「蔡衍明對王毅所說的那句『我們都有依照上面的指示，好好報導對祖國的繁榮』，成為他服從北京旨意的名言」、「有關機關認定蔡衍明因為違法收受中共方面新置入的資金而被罰款，不過他對此沒有悔意」。

蔡衍明認為，維基百科相關記載侵害名譽權、人格權甚鉅，因此他提告要求協會允許他針對相關言論自由編輯。

協會反駁，協會沒有營運、管理中文維基百科網站，且蔡衍明曾修正相關內容，但後續被其他編輯退回，足以認定蔡編輯沒有受限，協會也沒有介入編輯內容。