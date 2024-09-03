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陸軍航特部上兵玩百家樂輸一屁股債 還被軍法送辦判2月
時任陸軍航空特戰指揮部鄭姓上兵服役期間上網賭博，趁著在營區寢室或休假在外時用手機下注百家樂，未料沒玩多久就輸掉4、5萬元，因欠債鬧到單位長官發現，經憲兵隊展開調查才曝光；法院以鄭身為軍人卻貪圖小利賭博，考量他沒有獲利，依在營區賭博罪判他2月，可上訴。
檢方調查，鄭男（25歲）2023年在航特部新社營區服役期間，同年5到8月卻在寢室內或利用休假在外時，用手機上網登入「博樂信用網」以每次100元至1000元不等下注玩百家樂，以此和賭博網站對賭。
未料鄭男才玩沒多久就欠下4、5萬元債務，他因無力償被債主找上門，後來甚至鬧到營區上級長官都知道，軍方則由桃園憲兵隊展開調查全案才曝光。
檢方訊時，鄭男均坦承不諱，並有陸軍航特部調查報告，鄭男被查扣手機資料，以及登入賭博網站遊戲畫面截圖等，檢方認為鄭男多次賭博基於同一犯意，應論接續犯，依陸海空軍刑法在營區賭博罪將他向法院聲請簡易判決處刑。
台中地院審酌，鄭男當時為現役軍人，竟貪圖小利在營區上網賭博，助長社會投機風氣及僥倖心理，有礙社會善良風俗。
法院也考量，鄭男犯後坦承、態度良好，並自稱因賭博虧損4、5萬元沒有獲利，考量一切情狀後依在營區賭博財物罪判他2月徒刑，得易科罰金。
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