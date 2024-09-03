11嫌洗錢2220億越南盾均判無罪檢方上訴後…逆轉判有罪

劉姓男子與大陸籍人士成立「御鑫支付水房」，從2021年10月起至隔年2月間，經手轉帳2220億元越南盾（折合約2億7276萬7442元），但高雄地院審理時，認為犯罪證據不足，劉男等11人均判無罪，檢方不服上訴，高雄高分院今撤銷，認為劉男等人成立特殊洗錢罪，判刑6月至2年不等徒刑。可上訴。

判決指出，劉男2021年10月起在三民區某民宅成立「御鑫支付水房」，隨後雇用柯姓、王姓等10名成員採24小時輪班方式，負責提供越南銀行帳戶給不特定網站轉帳款項。

從水房成立至隔年3月被檢警搜索為止，前後經手逾2220億元越南盾（折合約2億7276萬7442元）。高雄地檢署偵辦後，認為劉男等人涉犯組織犯罪條例、賭博、洗錢等罪，依法對劉男等11人提起公訴。

但高雄地院審理後，法官認為御鑫支付平台出款交易表、車商表雖然有多個越南銀行帳戶，但無法認定轉帳金額是娛樂城玩家或會員賭博後兌換現金，且檢方也未舉證該平台有透過賭博抽頭或讓賭客獲利。

另外，一般洗錢罪應就「特定犯罪」有關連性，但既然劉男等人不屬於賭博罪嫌的共同正犯，也缺少證明他們有經手博奕集團的金錢移轉行為，不應以一般洗錢罪論處，因劉男集團未涉及脅迫、強暴等手段，也不構成組織犯罪條例，涉案11人罪證不足，均判決無罪。