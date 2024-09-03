為郭台銘收購連署書涉違選罷法 統促黨副主席李宗奎等8人今遭起訴

統促黨副主席李宗奎去年涉受北投溫泉大亨陳仲明委託，用300元為對價向民眾收購鴻海集團創辦人郭台銘與藝人賴佩霞參選總統、副總統連署書。台北地檢署今偵結，依涉犯總統副總統選舉罷免法等罪，起訴李宗奎共8人。

檢方起訴指出，去年10月間，李宗奎受陳仲明委託，以300元為對價向民眾收購連署書，另找來員工許淑玲、司機賴俊瑋、友人郭優能、王繼榮、高峰、賴的女友潘貞竹等人，向不特定民眾收購連署書，每人蒐集數份至上百份連署書，各收取數千元至50萬元不等賄款。

檢方查出，女子王鳳瑛未經同意或授權，將5人的身分證影本黏貼再連署書後，另偽造簽名，將連署書交給許淑玲，損害證件遭冒用的5人及中央選舉委員會對連署書管理的正確性。

去年北檢指揮調查局新北市調查處搜索6處，訊問李宗奎等8名被告及3名證人，訊後諭知李宗奎60萬元交保、其餘7名被告分別從4萬至15萬元交保。