嘉巿議員批酒駕事故不減反增 警局長：取締件數增加

嘉義市議員王浩上午質詢，審計部嘉義市審計室去年度總決算審核報告指出：嘉義市酒駕交通事故數由109年75件，逐年遞增至112年128件，增幅70.67%，相較全國平均下降趨勢，不減反增，且112年度酒駕肇事死傷人數為近年最高！要求酒駕零容忍。市警察局長沈炳信說，今年元月至今，取締酒駕件數452件，比去年增加38件，死傷人數各減2人、16人。

王浩說，全國酒駕肇事死傷4年來下降1千多件，嘉市卻增加，去年居然創新高！他重申：酒駕零容忍！尤其審核報告還提到，市府公務人員還酒駕，觀感實在很不好。

王浩進一步指出，幾個月前，有1名在林森東路抱孫散步的長輩，就因為酒駕肇事者失控衝撞，造成骨折腦出血；據報載，5月份在民生南路更有一位67歲的長輩，遭到疑似酒駕肇逃者撞飛倒地身亡等案件，如此種種飛來橫禍，消息一出群情激憤，甚至有市民表示：該死的沒死，不該死（傷）的卻死（傷）了！

王浩強調，酒駕肇事零容忍，除警局既有的執行作為之外，市府更應積極讓醫療體系介入、酒癮戒治、特定場所放置酒測器供自行檢測、推廣代駕制度、車輛酒精鎖（Alcohol Interlock）…等等，他舉台北市案例表示，市政府與檢方合作，使酒駕累犯者到殯儀館服社會勞動：「醉後的一課」，清洗殯儀館「公共區域」、「家屬休息空間」，讓酒駕再犯率降低。以及部分公部門與醫療院所組成專業醫療團隊，矯正酒癮（藥癮）的問題。

警局長沈炳信說，酒駕件數增加是疫情解封，飲宴大幅增加，又民眾戴口罩影響酒駕執法，警局加強取締酒駕勤務精進作為，今年元月至今，取締件數增加，死傷人數減少。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康