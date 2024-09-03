快訊

12強賽／網傳MLB放行40人名單 棒協：機率不高、尚未收到通知

銀行不動產授信水位滿…民眾借不到房貸？立委郭國文提1解方

平均每10人就有7人有大腸瘜肉 遠離瘜肉癌化三餐可以這樣吃

首都憲兵被滲透！網路戰防禦資料交大陸…2軍官被起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

負責衛戍首都台北的憲兵202指揮部被大陸滲透。曾在該單位任職的韓姓中尉，因借錢在網路認識大陸人士，遭對方利誘交付軍機，將資通電軍網路戰防禦手冊等資料交給對方，前後獲利約25萬元，橋頭地檢署偵結，今依貪汙、國家安全法等罪起訴韓男，另提供帳號的林姓連長，也被依洩密起訴。

檢調查出，韓男原在憲兵202指揮部任職中尉，前年12月時，他因缺錢看到網路借貸廣告，隨後與綽號為「聲音好聽」的大陸人士取得聯繫，「聲音好聽」發現韓男在部隊任職後，便利誘韓男攜出業務文書，夾帶出營區後，再翻拍傳送給「聲音好聽」。

首次交付軍機，韓就成功得手7222顆泰達幣（約合台幣23萬元），事後因韓借調到替代役訓練中心擔任副中隊長，遠離202指揮部後，因無法登入憲兵公務電腦，手邊也未再接手機敏資料。

今年2月11日下午韓男回到前202指揮部找林姓連長，謊稱想要調回憲兵，希望能進內網下載一些調動需要的資料，林姓連長聽信韓男說法，便將內網的帳號、密碼交給韓男，讓韓在連長辦公室登入內網，下載資通電軍網路戰主動防禦手冊等多筆軍機，影印後再拿手機翻拍，回傳給「聲音好聽」交差。

檢調查出，韓男從結識「聲音好聽」後，共交付兩次軍機，且為避免金流遭查，賄款均以泰達幣交付，韓前後共得手約25萬元，韓男在偵辦期間被依貪汙、國安法等罪嫌聲押獲准。

橋頭地檢署檢察官周韋志偵辦後，今依貪汙、國家安全法等罪起訴韓男，並建請法院從重量刑，另提供帳號的林姓連長，則被依洩密起訴。

位於府方後側的憲兵202指揮部。圖/記者洪哲政/攝影
位於府方後側的憲兵202指揮部。圖/記者洪哲政/攝影

國安法 憲兵 網路 貪汙

延伸閱讀

才剛開學 大陸多地就因這個原因緊急宣布停課

圖表看時事／金門「兩岸通水」解水荒卻引來生態危機 一圖看入侵外來種魚類

陸鐵路暑運8.87億人次 創新高

瑞銀：MSCI中國指數看漲10%

相關新聞

調查局偵辦8陸企挖角竊密案 「北方華創」涉非法挖角工程師

調查局從今年6月起，偵辦8家陸企非法在台挖角高科技人才案件，並查出，連續3年登上中國電子信息競爭力百強的「中國北方華創微...

首都憲兵被滲透！網路戰防禦資料交大陸..2軍官被起訴

負責衛戍首都台北的憲兵202指揮部被大陸滲透。曾在該單位任職的韓姓中尉，因借錢在網路認識大陸人士，遭對方利誘交付軍機，將...

不滿國小學生不聽話 體育男老師強拖學生受傷得賠4萬

台南南某國小郭姓體育男老師，去年3月間在校內操場，出言制止王姓學童要進入操場內比賽，王童不聽話朝老師踢沙，郭氣得拖拉王童...

機車男無故拿大石攻擊回收婦 依殺人未遂罪起訴

桃園中壢蔡姓男子今年1月間下午騎機車外出時，在離家百餘公尺外的路口，見范姓婦人坐在路邊休息，竟無故拿起15公分長大石頭朝...

桃警刑求少年 1不起訴2從輕量刑

桃園市黃姓少年謊稱涉入虛構的擄人勒贖案，接受警方調查時遭桃園警分局武陵派出所三員警持電擊槍、鐵製印台毆打，甚至逼脫褲，少...

愛情詐團律師 洩密給主嫌遭訴

台中檢警去年破獲愛情詐騙機房，詐團鎖定熟齡男子為目標，製成「台灣男子圖鑑」，找外型亮眼、身材火辣女子擔任「面交車手」行騙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。