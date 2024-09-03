首都憲兵被滲透！網路戰防禦資料交大陸..2軍官被起訴

負責衛戍首都台北的憲兵202指揮部被大陸滲透。曾在該單位任職的韓姓中尉，因借錢在網路認識大陸人士，遭對方利誘交付軍機，將資通電軍網路戰防禦手冊等資料交給對方，前後獲利約25萬元，橋頭地檢署偵結，今依貪汙、國家安全法等罪起訴韓男，另提供帳號的林姓連長，也被依洩密起訴。

檢調查出，韓男原在憲兵202指揮部任職中尉，前年12月時，他因缺錢看到網路借貸廣告，隨後與綽號為「聲音好聽」的大陸人士取得聯繫，「聲音好聽」發現韓男在部隊任職後，便利誘韓男攜出業務文書，夾帶出營區後，再翻拍傳送給「聲音好聽」。

首次交付軍機，韓就成功得手7222顆泰達幣（約合台幣23萬元），事後因韓借調到替代役訓練中心擔任副中隊長，遠離202指揮部後，因無法登入憲兵公務電腦，手邊也未再接手機敏資料。

今年2月11日下午韓男回到前202指揮部找林姓連長，謊稱想要調回憲兵，希望能進內網下載一些調動需要的資料，林姓連長聽信韓男說法，便將內網的帳號、密碼交給韓男，讓韓在連長辦公室登入內網，下載資通電軍網路戰主動防禦手冊等多筆軍機，影印後再拿手機翻拍，回傳給「聲音好聽」交差。

檢調查出，韓男從結識「聲音好聽」後，共交付兩次軍機，且為避免金流遭查，賄款均以泰達幣交付，韓前後共得手約25萬元，韓男在偵辦期間被依貪汙、國安法等罪嫌聲押獲准。